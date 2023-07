Esquartejado: ex de jogador de futebol é presa e afirma que ele foi morto ao invadir seu quarto

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu Rubia Joice de Oliver Luvisetto, de 19 anos, que é ex-namorada do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, também de 19, que foi morto e esquartejado. Ela disse em depoimento que o rapaz invadiu seu quarto e acabou sendo baleado por um jovem que a acompanhava. Depois do crime, o autor sumiu com o corpo da vítima e a ameaçou para que não o entregasse.

Hugo Vinicius desapareceu no dia 25 de junho, depois que esteve em uma festa na cidade de Pindoty Porã, no Paraguai, que é vizinha a Sete Quedas (MS), onde ele morava. Amigos relataram que, após a comemoração, o jogador tinha sido deixado nas proximidades da casa da ex-namorada e, depois disso, não foi mais visto.

A família registrou o desaparecimento dele no dia 26 de junho e campanhas passaram a ser realizadas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro dele. Até a cantora Ana Castela chegou a compartilhar o caso em seu Instagram. No entanto, no último domingo (2), a polícia encontrou partes do corpo da vítima no leito do rio Iguatemi, que corta Sete Quedas.

Morto após invadir quarto

Assim, na segunda-feira (3), Rubia Joice foi presa suspeita de envolvimento no assassinato. O advogado Felipe Cazuo, que a defende, disse ao jornal “Folha de S.Paulo” que o rapaz foi morto por Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, ao invadir o quarto dela. Depois disso, a jovem passou a ser ameaçada pelo autor para que não revelasse o que tinha acontecido.

Rubia Joice contou à polícia que namorou com o jogador de futebol de 2019 a 2020. Depois disso, eles seguiam amigos e, de vez em quando, mantinham relações sexuais. Na data do desaparecimento do rapaz, ela também esteve na festa no Paraguai, mas disse que não chegou a conversar com ele no local.

A jovem diz que saiu de lá acompanhada por Danilo Alves e seguiu para casa. Quando eles estavam lá, acordaram com Hugo Vinicius acendendo a luz. O atleta estaria inconformado por ela estar com outro homem e a xingava. Depois disso, ele teria entrado em luta corporal com o rival, que sacou uma arma e atirou nas costas do jogador.

Após o crime, o autor e outro rapaz retiraram o corpo da vítima do local e, em um sítio, teria dado mais dois tiros. A polícia não detalhou sobre em qual momento o corpo do atleta foi esquartejado.

No dia seguinte, Rubia Joice afirmou que foi ameaçada por Danilo Alves. Por isso, quando ela foi ouvida logo após o sumiço do rapaz, disse que não sabia de nada. No entanto, acabou revelando a verdade.

A polícia destacou que o caso segue em investigação e ainda pretende colher o depoimento de Danilo Alves, mas ele não foi encontrado.

