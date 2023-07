“Ela nunca pediu para parar”, disse Dani Alves, acusado de estupro em Barcelona

Um trecho do depoimento que o brasileiro Dani Alves dá sua versão sobre o que aconteceu na boate Sutton na noite de 30 de dezembro à Justiça foi divulgado pelo programa ‘Código 10′, da emissora espanhola Cuatro. A notícia é do jornal Marca.

Neste depoimento, o jogador diz que não forçou a jovem a nada. “Quando entramos no banheiro, ficamos cara a cara. Sim, ela me beijou e começou a tirar minha calça...não aconteceu nada que não quiséssemos. Sempre a tratei com muito respeito”, disse o brasileiro ao juiz.

Dani disse que ela consentiu com o relacionamento. “Perguntei duas vezes se ela estava gostando e ela disse que sim. p ***. No final eu peguei ela, ela estava em cima de mim, eu peguei ela e gozei fora do sexo dela. Nem na sala privada nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação.”

O jogador confessou ao juiz que mentiu anteriormente por que queria proteger sua esposa e seu casamento de um escândalo, por isso deu versões diferentes sobre o que aconteceu naquela noite.

LEIA TAMBÉM: Agressão e ameaça: ex-jogador Luis Fabiano é proibido pela Justiça de se aproximar da ex-mulher

Dani Alves está preso desde janeiro no presídio Brians II, em Barcelona, e por duas vezes a Justiça negou o pedido da Defesa para que obtivesse a liberdade provisória. A promotoria e a defesa alegam que ele poderia fugir da Espanha se for solto, pois tem condições econômicas, e se fugisse do país estaria livre das garras da Justiça espanhola.

O julgamento está marcado para outubro ou novembro deste ano e não deve ser fácil para os advogados que do defendem, já que todas as provas colhidas e apresentadas pela promotoria apontam para indícios de violência sexual, inclusive o esperma colhido no banheiro e nas partes íntimas da jovem de 23 anos que fez a denúncia.

Se condenado, Dani Alves pode pegar uma pena entre 6 e 12 anos.