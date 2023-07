Drones e filtros que captam calor são usados em buscas a avião que desapareceu no Paraná

Aeronave levava o piloto Jonas Borges Julião, além dos servidores do governo do Paraná Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim (Reprodução/Redes sociais)

As buscas pelo avião que desapareceu na região da Serra do Mar, no Paraná, entram no terceiro dia nesta quarta-feira (5). Uma força-tarefa coordenada pela Força Aérea Brasileira (FAB) também conta com equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. São usados drones e pelo menos cinco aeronaves, sendo que duas delas contam com filtros infravermelho, que detectam calor.

Em entrevista coletiva na terça-feira (4), o comandante do Corpo de Bombeiros no litoral do Paraná, major Fabrício Frazatto dos Santos, disse que as buscas ocorrem tanto pelo ar, quanto por terra, mas que as equipes enfrentam desafios como a dificuldade de visibilidade, provocada pela forte neblina que atinge a região, além da vegetação densa da Mata Atlântica.

“No momento do incidente, por volta das 10h14 [do dia 3], o tempo estava bastante fechado. Havia uma nebulosidade densa e que permanece até hoje. O que também é um fator de dificuldade para as operações aéreas naquele ambiente”, destacou ele.

O major explicou, ainda, que hoje será montado um Posto de Comando próximo à região do Limeira com utilização de “novo efetivo terrestre e mais drones para melhorar a visualização do local, que é de difícil acesso e de mata fechada”.

De acordo com o Governo do Paraná, as buscas terrestres pelos desaparecidos duraram todo o dia de ontem, quando foram percorridas a Estrada da Limeira, na Serra da Prata, local do desaparecimento, além de pontos próximos, mas nada foi encontrado.

A aeronave levava o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, além dos servidores do governo do Paraná Heitor Genowei Junior, de 42m e Felipe Furquim, de 35.

Relembre o caso

A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou do aeroporto de Umuarama, no interior paranaense, às 7h50 da última segunda-feira com destino a Paranaguá, no litoral. No entanto, ela sumiu do radar na Serra do Mar e não houve mais contato.

“Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado”, disse o governo, em nota.

Consulta feita no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tinha permissão para voar, mas não havia permissão para operar como táxi aéreo. Ou seja, ela não podia transportar passageiros.

Já o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) tem validade até 2 de dezembro deste ano.

