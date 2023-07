Após 21 dias internada, morre mulher que teve 80% do corpo queimado por ex-namorado, no Ceará

Talita Lopes Falcão, de 34 anos, morreu após ter 80% do corpo queimado pelo ex-namorado, no Ceará (Reprodução/Redes sociais)

Talita Lopes Falcão, de 34 anos, morreu após passar 21 dias internada no Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, no Ceará. Ela teve 80% do corpo queimado após ser incendiada pelo ex-namorado, Jorge Luís Santos de Carvalho, de 41, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso em flagrante e, com a morte da vítima, vai responder por feminicídio.

O crime ocorreu na noite do dia 12 de junho. Talita tinha terminado o relacionamento de mais de 10 anos com Jorge Luís e, inclusive, tinha medidas protetivas contra ele. Os dois são pais de uma menina de 4 anos, e, segundo a defesa da vítima, o homem não aceitava o rompimento.

Assim, eles estavam em um carro, parado em um posto de combustíveis, quando começaram a discutir. O homem teria jogado gasolina no corpo da mulher e em seguida ateou fogo.

Imagens que circulavam pelas redes sociais mostraram que ela desceu do veículo em chamas e foi socorrida por testemunhas. Desde então, estava internada em estado grave, mas não resistiu e faleceu na segunda-feira (3).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Ceará), Jorge Luís foi preso em flagrante após o crime. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Com a morte da vítima, agora ele foi autuado por feminicídio e segue à disposição da Justiça.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

