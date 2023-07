Agressão e ameaça: ex-jogador Luis Fabiano é proibido pela Justiça de se aproximar da ex-mulher

Luis Fabiano é impedido pela Justiça de se aproximar ou entrar em contato com a ex-mulher, que o acusa de violência doméstica (Reprodução/Instagram)

A Justiça de São Paulo proibiu que o ex-jogador de futebol Luis Fabiano se aproxime ou estabeleça qualquer tipo de contato com a ex-mulher, com quem ele se relacionou por 24 anos. Ela denunciou que foi agredida e ameaçada pelo ex-atleta, além de sofrer diversos episódios de violência física e psicológica. Ele nega as acusações.

Conforme o site G1, a ex-mulher procurou a Polícia Civil para denunciar que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, de quem se separou no início deste ano. Ela mostrou prints de conversas trocadas por eles, nas quais o ex-jogador dizia “você vai se arrepender” e “você vai ficar tranquila logo logo” e, segundo ela, eram ameaças.

Ainda segundo a reportagem, entre os episódios de violência doméstico narrados pela ex-mulher estão um empurrão, em março de 2020, quando ela caiu e bateu as costas na parede. Ela disse que, na ocasião, não registrou um boletim de ocorrência e tentou seguir com o casamento, mesmo sendo abusivo.

Depois disso, ela afirma que Luis Fabiano teria procurado pessoas de sua família, “especialmente a mãe, para fazer ameaças e manipulações”. Por fim, ela destacou que teve que retirar os bens pessoais dela e das filhas da casa do ex-jogador, sendo que a mulher destacou qe elas “dependem econômica e financeiramente dele”.

A juíza Nidea Rita Coltro Sorci analisou o caso e concedeu a medida protetiva à mulher, sendo que ele está impedido de se aproximar ou entrar em contato com ela.

“Os delitos, em tese, perpetrados se passam no âmbito da convivência íntima e sem a presença de testemunhas. Assim, diante de possível situação de vulnerabilidade, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão das medidas protetivas”, escreveu a magistrada na decisão.

Ex-mulher apresentou prints de mensagens em que diz ter sido ameaçada por Luis Fabiano (Reprodução/G1)

O que diz Luis Fabiano?

Em nota enviada ao G1, a assessoria de Luis Fabiano disse que o atleta “ainda não foi oficialmente intimado acerca do conteúdo do boletim de ocorrência registrado por sua ex-esposa, ou mesmo do teor dos fatos ali narrados”.

Segundo o texto, ele tomou conhecimento do assunto “pelas matérias que vêm sendo veiculadas na mídia” e que ele “nega que tenha praticado qualquer tipo de violência doméstica contra Juliana, sua ex-esposa, com quem tem três filhas”.

A assessoria do ex-jogador destacou, ainda, que o casal está separado desde o começo deste ano, negou que as pensões para as filhas dele estejam em atraso e que o processo de divórcio “tramita em segredo de Justiça”.

