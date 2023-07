Vídeo mostra o momento em que tanque de 3 toneladas se desprende de caminhão

Moradores do bairro Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista, foram surpreendidos com um grave acidente. Um tanque de três toneladas se desprendeu da traseira do caminhão que o transportava e saiu ‘rolando’ por uma das ruas do bairro. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Conforme publicado pelo G1, o caso aconteceu na tarde da última segunda-feira, 3 de julho. Na ocasião, o tanque, que é utilizado para armazenar gás, se desprendeu da carroceria do caminhão e desceu ladeira abaixo, levando o que encontrou pela frente.

Segundo a Defesa Civil, no momento do acidente o tanque possuía apenas areia e estava a caminho da manutenção.

Vídeo impressionante!

O registro do acidente foi feito pela câmera de segurança de uma das casas localizadas na rua em questão.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o tanque se desprende do caminhão e cai na rua. O objeto sai rolando e por pouco não atinge carros e casas.

Assim que percebe algo de errado, o motorista para o veículo e o passageiro desce para verificar o ocorrido. Em choque, o homem apenas espera a poeira baixar para então explicar ao motorista o estrago causado pelo tanque.

A queda do tanque danificou o asfalto da rua por conta de seu peso, e todo o conteúdo interno foi espalhado pelo trajeto de descida da esfera.

Até chegar ao final da rua, o tanque de aço bateu no muro de uma Igreja, quebrou um poste de luz e parou ao atingir o muro e a parede de outra casa no final da descida.

Com isso, parte da rua ficou sem energia e um caminhão tanque precisou ser deslocado para realizar a limpeza do local.

Em decorrência dos danos causados, a Igreja e a casa que foram atingidas pelo tanque foram interditadas pela Defesa Civil. Até o momento, não existem novas informações sobre o caso.

Confira o vídeo divulgado pelo Diário de Santa Maria: