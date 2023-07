VÍDEO: Ladrão atira na direção de testemunha ao perceber que era filmado durante roubo, em SP

Uma mulher, que não quer ser identificada, gravou o momento em que um criminoso roubava uma vítima na Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo. De moto, capacete e mochila de entregador, o bandido exigia pertences de um homem na rua e, ao perceber que estava sendo filmado, atirou na direção da testemunha. Ela não ficou ferida.

Um vídeo, divulgado pelo site UOL, mostra quando o ladrão cometia o assalto na Rua Dr. Fadlo Haidar e atirou contra a mulher que o filmava (veja abaixo).

👉 Um ladrão atirou contra uma moradora de um condomínio na Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo. A mulher gravou o assalto em frente ao seu prédio e gritou “chama a polícia”, ao perceber, o assaltante deu um tiro na direção dela pic.twitter.com/SLZhPO1WaN — UOL Notícias (@UOLNoticias) July 3, 2023

O caso aconteceu no domingo (2). A mulher contou, em entrevista à TV Globo, que já foi assaltada no mesmo local e, ao perceber a ação criminosa, decidiu gravar. Ela estava na janela do seu apartamento, quando passou a gritar chamando a atenção do bandido e pedindo ajuda da polícia.

“Eu estava deitada na minha cama e escutei um barulho forte. Fui lá na varanda e vi, estava bem na frente do meu prédio. Peguei meu celular e comecei a filmar e gritar com o bandido porque já passei por isso”, afirmou ela.

A vítima do roubo, que também escapou ilesa, registrou o caso no 15º Distrito Policial do Itaim Bibi.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o criminoso fugiu sem levar nada. Agora, as imagens são analisadas para que o bandido seja identificado.

