“Tiro no peito mata?”: as pesquisas feitas na internet pela jovem que confessou matar patrão

Detida no último domingo (2), no Recreio, no estado do Rio de Janeiro, Isabella da Silva Oliveira, de 19 anos, revelou à polícia detalhes do crime que terminou com a vida de seu patrão, dentre eles o fato de ter efetuado diversas pesquisas na internet sobre como utilizar um revólver.

De acordo com informações compartilhadas, o assassinato de Lilson Braga, 66, aconteceu em março deste ano, em Pedra de Guaratiba, e teria sido motivado por insatisfações da ex-empregada doméstica envolvendo questões como o comportamento do idoso e razões financeiras.

À polícia, como citado anteriormente, Isabella revelou ter efetuado buscas na internet sobre como utilizar um revólver. Entre os termos de pesquisa estavam “treinando tiro”, “tiro na posição sentada” e “tiro no peito mata” . A jovem utilizou uma arma que Braga guardava em casa para concluir o crime.

Atingido por um tiro no peito enquanto dormia, o corpo do idoso foi encontrado pelo filho cerca de 40 dias depois do crime em uma cisterna da casa em que morava.

Mais suspeitas da polícia além da morte de patrão

Além do assassinato de Lilson, a polícia investiga agora se Isabella está envolvida também na morte da mãe do homem de 66 anos, uma mulher de 91 anos, que além de ter sua cuidadora dispensada, morreu seis dias após Braga.

Por fim, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a jovem de 19 anos agiu sozinha e “teve ajuda de alguém pra que houvesse o transporte do corpo até a cisterna onde ela foi ocultada”.

