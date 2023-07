Novo ciclone extratropical se aproxima da costa brasileira: saiba por onde ele vai passar

Um novo ciclone extratropical deve atingir a costa brasileira entre sexta e sábado, de acordo com os serviços de meteorologia, e deve trazer muita chuva.

A previsão é de que o fenômeno atinja a costa do Rio Grande do Sul após a passagem de uma frente fria, que tradicionalmente já traz chuva, e por isso com isso pode chover em 48 horas entre 100 e 150 milímetros na região da Grande Porto Alegre e Litoral Norte, o equivalente a 50% da média prevista para todo o mês de julho, segundo a Climatempo.

O fenômeno previsto para esse final de semana não é isolado. A meteorologia prevê que durante o mês de julho, em função do aquecimento do Oceano Atlântico Subtropical, pode ocorrer ciclones extratropicais com mais freqüência.

O sul do país foi atingido por um fenômeno semelhante há cerca de duas semanas, trazendo ventos de até 100 km/h e fazendo chover 200 mm em somente 24h em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando alagamentos, queda de barreiras em estradas, falta de água e várias mortes. Mais de 3.700 pessoas ficaram desabrigadas e quase 700 desalojadas.

A previsão dos serviços de meteorologia, entretanto, é que o ciclone extratropical desta semana não atinja o mesmo potencial do anterior e cause menos danos.

O ciclone que atingiu a região estava associado a uma frente fria que se formou no Oceano. A área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera potencializou a formação do ciclone em terra, transportando a umidade do oceano para o continente.

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que surge fora dos trópicos. É associado às frentes frias e encontrado nas médias e altas latitudes. No Hemisfério Sul, os ciclones giram no sentido dos ponteiros dos relógios, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).