Menina levada dos braços da mãe na Zona Sul de SP é encontrada no ABC Paulista, diz polícia

Menina Isabela, de 1 ano e 11 meses, foi encontrada por PMs no ABC Paulista (Reprodução/Redes sociais)

A menina Isabela, de 1 ano e 11 meses, que teria sido sequestrada na região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, foi encontrada por policiais militares em um estabelecimento comercial, em Santo André, no ABC Paulista, na noite de segunda-feira (3). Ela estava sozinha.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a criança “foi abandonada próximo a um comércio no município de Santo André, sendo acionada a PM. O Delegado de Polícia Titular do 11º D.P., acompanhado de sua Equipe e dos genitores da criança, estão se deslocando ao 6º D.P. de Sto. André, para formalizar o encontro e a entrega da criança aos pais”.

A mãe de Isabela, Evanisa Vieira da Silva, de 35 anos, contou à polícia que vendia balas em um semáforo na região de Santo Amaro, por volta das 22h de sexta-feira (30), quando um Celta sedan cinza se aproximou e os ocupantes levaram a criança. Desde então, a menina era procurada.

O delegado Marcel Druziani, responsável pelas investigações, disse que a mãe deu informações divergentes sobre o sumiço da filha e pediu cautela no caso. Depois, em entrevista ao site G1, ele revelou que uma mulher, chamada “Sandra”, é apontada como a principal suspeita pelo sequestro, já que a mãe mudou a versão e revelou que se encontrou com ela.

“Talvez, em um primeiro momento, seja adoção ilegal, mas não é descartada possibilidade de tráfico para qualquer outro fim”, afirmou o delegado.

Aproximação da suspeita

Druziani contou, ainda, que os pais de Isabela são da Bahia e estão em São Paulo há cinco meses. “A senhora trabalha vendendo balas na região de Santo Amaro, para ajudar nos gastos da família. Passou a conhecer uma pessoa de nome Sandra. E muito amável foi se aproximando, oferecendo vantagens, fraldas, alimentos, roupas e ganhando a confiança da senhora”, disse.

Assim, a mulher combinou de se encontrar com Evanisa na sexta-feira prometendo uma cesta básica, quando a menina foi levada no Celta cinza. Uma testemunha relatou que “Sandra” estava junto com os criminosos.

Como conheceu a suspeita na rua, a mãe de Isabela diz que não tem nenhum contato dela. “A mãe não tem endereço nem telefone da Sandra.”

O investigador também descartou o envolvimento da família no sumiço, mas ressaltou que as investigações continuam para descobrir o que, de fato, aconteceu com a menina.

