Avião que levava servidores do governo desaparece no Paraná; veja o que se sabe até agora

Uma operação de resgate procura por um avião de pequeno porte que desapareceu na região da Serra do Mar do Paraná, na segunda-feira (3). Em nota, o governo paranaense confirmou que dois servidores estavam na aeronave e ressaltou que são realizadas buscas em conjunto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200, decolou do aeroporto de Umuarama, no interior paranaense, às 7h50 de segunda-feira com destino a Paranaguá, no litoral. No entanto, ela sumiu do radar na Serra do Mar, que é uma área de Mata Atlântica, e não houve mais contato.

Segundo o jornal “O Globo”, estavam no avião o piloto Jonas Borges Julião, além dos servidores do governo do Paraná Heitor Genowei Junior e Felipe Furquim.

“Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado”, disse o governo, em nota.

Um avião especializado em buscas foi enviado pelo Cindacta do Mato Grosso do Sul para a área. O Corpo de Bombeiros também realiza operações por terra, entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no litoral do estado.

Consulta feita no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave tinha permissão para voar, mas não havia permissão para operar como táxi aéreo. Ou seja, ela não podia transportar passageiros. Já o o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) tem validade até 2 de dezembro deste ano.

Famílias desesperadas

Pelo Instagram, a mulher do piloto, Maria Alice Oliveira Julião, pediu que as pessoas parassem de divulgar informações falsas e pediu orações.

“Oremos. E chega de ficarem com mensagens falsas em grupos. Isso não tem graça. Mas Deus é maior, e meu piloto vai estar bem”, escreveu Maria Alice Oliveira Julião.

Já o pai do piloto, Cicero Juliao, disse ao site G1 que a angústia é muito grande. “A gente não sabe de nada oficial por enquanto. Estamos sem condições de falar”, disse ele, emocionado.

