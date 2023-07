Prefeitura de SP abre concurso público com 142 vagas de nível superior; salário chega a R$ 26 mil

Prefeitura de São Paulo está com vagas abertas em concurso público que pagam até R$ 26 mil José Cordeiro/SPTuris

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para um concurso público que visa preencher 142 vagas de nível superior. Os salários chegam a R$ 26 mil. Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, que é a organizadora do certame, até o próximo dia 25.

Conforme os editais, são 60 vagas para Auditor-Fiscal Tributário Municipal (AFTM), com remuneração de até R$ 26.049,51; 32 para Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG), com salário de R$ 12 mil; e 50 vagas para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Ciências Contábeis (APDO – Contábeis), que paga R$ 9 mil.

Do total de vagas, 20% serão destinadas a pessoas negras/afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho do auditor-fiscal é de 44h semanais. Já para os demais cargos é de 40 horas semanais.

Para a inscrição nos cargos de AFTM e APPGG, é necessária formação em nível superior em qualquer área. Já os candidatos para a área de APDO precisam de graduação completa em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Os editais e os demais detalhes do certame estão disponíveis no site da Fundação Vunesp.

