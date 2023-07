Jogador de futebol brasileiro é achado esquartejado após sumir em festa no Paraguai; entenda

O jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, que morava em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto no domingo (2). O rapaz estava desaparecido desde que esteve em uma festa na cidade vizinha de Pindoty Porã, no Paraguai. A Polícia Civil realizava buscas pelo atleta, mas partes do corpo dele foram encontrados no leito do rio Iguatemi, já no município brasileiro.

Conforme o site G1, o jogador de futebol esteve em uma festa em um posto de combustível no município paraguaio, acompanhado de amigos, no dia 25 de junho. Após saírem da confraternização, ele foi deixado nas proximidades da casa de uma ex-namorada. Na ocasião, ele usava uma camisa azul e uma calça jeans.

No dia 26 de junho, os parentes procuraram a polícia e registraram o desaparecimento do rapaz. Desde então, campanhas eram realizadas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro dele. Até a cantora Ana Castela chegou a compartilhar o caso em seu Instagram.

No entanto, agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), da Polícia Civil, realizaram buscas, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e restos mortais de Hugo foram encontrados ao longo do leito do rio sete dias depois do desaparecimento. A perícia confirmou que se trata do atleta, que foi esquartejado.

O caso segue em investigação na Defron, que busca descobrir a motivação do crime. Nenhum suspeito pelo crime havia sido identificado até a manhã desta segunda-feira (3).

Cantora Ana Castela chegou a compartilhar pedido de ajuda durante as buscas por jogador de futebol (Reprodução/Instagram)

