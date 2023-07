‘Curso de conquista’: coaches estrangeiros são indiciados por favorecimento de exploração sexual

A Polícia Civil indiciou dois estrangeiros que promoveram um “curso de conquista”, na Zona Sul de São Paulo, pelo crime de favorecimento de exploração sexual. Além deles, um brasileiro também vai responder por ajudá-los na realização do evento. Mulheres denunciaram que foram feitas de “cobaias”, sem saber que o objetivo da festa era ensinar homens a conquistar o sexo oposto.

O evento, promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site Millionaire Social Circle (Círculo Social de Milionários, na tradução), ocorreu no fim de fevereiro deste ano, em uma mansão no Morumbi.

O curso, oferecido a estrangeiros de vários países, cobrava entre US$ 12 mil a US$ 50 mil e oferecia consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Já houve edições anteriores na Costa Rica, Colômbia e Filipinas.

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, dizia o anúncio da viagem ao Brasil.

Depois de estarem no evento, mulheres disseram que não sabiam que fariam parte do tal curso de conquista. Algumas disseram que foram ao evento após convites em redes sociais e outras depois de terem conhecido alunos do curso em um app de relacionamentos.

No total, a polícia ouviu 17 pessoas, entre vítimas e testemunhas. Na sexta-feira (30), o inquérito foi concluído e os dois estrangeiros indiciados pelo crime de favorecimento de exploração sexual. A corporação pediu que a dupla seja proibida de voltar ao Brasil.

Além deles, também foi indiciado o brasileiro Fabrício Castro, que se diz “mentor de homens” e chegou a receber R$ 5.950 em auxílio emergencial na pandemia de covid-19 enquanto vendia cursos.

Em nota enviada ao site G1, a defesa dele informou que discorda “veementemente da imputação de participação criminosa ao Sr. Fabrício Castro. Acreditamos que o Ministério Público não irá se filiar a esse indiciamento, contudo, caso seja necessário, demonstraremos judicialmente a sua inocência”.

Agora, o Ministério Público de São Paulo vai analisar a conclusão do inquérito para definir se denuncia os estrangeiros e o brasileiro envolvido.

Estrangeiros anunciam novo 'curso de conquista' na Tailândia (Reprodução/Redes sociais)

Novo ‘curso de conquista’

Em 18 de março deste ano, após a repercussão negativa do caso, vídeos, fotos e textos do curso sobre como conquistar mulheres em São Paulo foram retirados do ar. No entanto, recentemente, os perfis nas redes sociais foram reabertos e divulgam o novo “programa para milionários”.

Agora o “curso de conquista” deve ocorrer na Tailândia, em agosto deste ano, onde os coaches citam “festas inacreditáveis, lutas de muay thai, festivais e uma vida noturna incrível”.

Assim como no Brasil, o site afirma que terá uma mansão e despesas como alimentação hospedagem e sessões de fotos pagas. “David e Mike passaram muito tempo aqui e podem guiá-lo pela movimentada metrópole [Bangkok] para experiências inesquecíveis”, ressalta o anúncio.