Prêmio de R$ 44 milhões da Mega-Sena sai para o estado do Pará

Um apostador do Belém do Pará vai engordar sua conta bancária com o milionário prêmio da Mega-Sena deste sábado. Ele foi o único ganhador do sorteio deste sábado da loteria e vai embolsar R$ 44.355.154,71.

Na segunda faixa de premiação, 111 pessoas acertaram a quina e cada uma vai ganhar R$ 35.610,73. Na faixa dos quatro acertos, 6.591 apostas levarão prêmios individuais de R$ 856,75.

Os números sorteados neste sábado foram 07, 11, 25, 51, 57, 60.

Lotofácil tem três ganhadores

Já a Lotofácil saiu para três apostadores. Os ganhadores são de Uberlândia, em Minas Gerais, Curitiba, Paraná, e Pato Branco, também no Paraná. Cada um dos sortudos ganhadores vai levar para casa R$ 488.133,87.

A segunda faixa de premiação, com 14 pontos, teve 449 ganhadores e cada um deles vai ganhar R$ 976,93.

Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 06, 08

09, 10, 12, 13, 14

15, 17, 19, 22, 24