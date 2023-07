‘Golpes do amor’: 80 sequestradores já foram presos desde o início do ano no estado de São Paulo

Dados da Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP) apontam que, neste ano, 80 suspeitos de aplicar os chamados “golpes do amor” já foram presos no estado. O delegado Fábio Nelson Fernandes, da Divisão de Antissequestro (DAS) da Polícia Civil, alerta sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de utilizar os aplicativos de relacionamento para encontrar um novo parceiro.

Fernandes explica que os “golpes do amor” normalmente começam pela internet, por criminosos que criam perfis falsos para enganar as vítimas. Depois, eles marcam encontros e, nos locais, em vez de encontrar a pessoa amada, o alvo acaba sendo sequestrado.

Para evitar cair nesse tipo de situação, o delegado diz que é importante que seja feita uma ligação de vídeo para ver a pessoa, pois, dessa forma, é possível comparar as imagens do perfil para saber se, de fato, se trata de alguém real. Além disso, Fernandez orienta que se faça uma verificação do perfil dessa pessoa em redes sociais e uma pesquisa na internet com o nome com que ela se apresenta.

Ele também diz que, caso o encontro seja marcado, ele deve ocorrer em um local público, pois isso vai dificultar a ação dos criminosos. O investigador ressalta que, caso a pessoa mude para uma área mais afastada, é preciso ficar alerta e não ir até o local. Esse é um dos artifícios mais comuns usados pelos golpistas para atrair as vítimas.

Balanço

Somente neste ano, a DAS atendeu 26 casos de “golpes do amor”, sendo que 24 deles foram esclarecidos. No ano passado, houve uma média de 9,6 casos por mês.

Para facilitar a elucidação dos crimes, as polícias Civil e Militar têm feito encontros semanais para trocar informações e discutir novas formas de combate.

“Tínhamos peças do quebra-cabeça com as duas polícias. O que fizemos foi juntá-las para que os crimes fossem esclarecidos. Com isso, conseguimos desarticular as quadrilhas. As polícias estão trabalhando para essa proteção ao cidadão, mas é necessário que as dicas de segurança sejam levadas em conta, já que nesses casos, a vítima se coloca em vulnerabilidade”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.