Com investimentos de R$ 1,5 bilhão, Anhembi passa por revitalização com foco em sustentabilidade

Novo Anhembi terá obras de revitalização com foco em sustentabilidade, diz concessionária (Divulgação/Distrito Anhembi)

A GL Events, concessionária responsável pelo Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, apresentou os planos para revitalização do local. Com investimentos estimados em R$ 1,5 bilhão, o agora chamado Distrito Anhembi deverá ter o Centro de Convenções ampliado, além de reforma completa do Teatro Celso Furtado e a construção da Arena São Paulo, que terá capacidade para receber 20 mil pessoas.

As reformas dos espaços já existentes, que terão enfoque na sustentabilidade, estão previstas para serem entregues no fim de maio do ano que vem. Até lá, apesar das obras, o local vai continuar funcionando normalmente e, até o fim deste ano, deve receber ao menos 22 eventos.

Conforme a concessionária, que será responsável pela gestão por um período de 30 anos, as obras visam requalificar, modernizar e ampliar os espaços para eventos, como os pavilhões de exposições, que terão parte da estrutura original preservada e restaurada, como o icônico Teatro Celso Furtado, famoso por sua cúpula.

Já o Centro de Convenções terá sua capacidade de público ampliada de 5 mil para 20 mil pessoas. Estudo encomendado pela concessionária mostrou que, atualmente, São Paulo deixa de movimentar cerca de R$ 4 bilhões por ano por não contar com um centro de convenções capaz de comportar os grandes congressos mundiais. Por isso, no passado, eventos como a Cop20 e a Cop25 foram, respectivamente, para o Peru e para o Chile sem nem considerar São Paulo como uma possibilidade.

“Em 2024 a realidade será outra e vamos dedicar toda a nossa expertise e nossos escritórios em 27 países para reinserir o Distrito Anhembi no circuito nacional e internacional de eventos. A meta é fazer com que ele volte a ser um importante propulsor para a economia de São Paulo, movimentando cerca de R$ 5 bilhões por ano na cidade a partir do ano que vem. Para isso, temos um plano de investimentos superior a R$1,5 bilhão até 2026 – o maior investimento da GL Events em todo o mundo”, destaca Milena Palumbo, CEO da companhia no Brasil.

Distrito Anhembi passa por obras de revitalização que devem ser entregues já em maio de 2024 (Divulgação/Distrito Anhembi)

Arena São Paulo

As obras da Arena São Paulo devem ser aceleradas a partir do segundo semestre deste ano, segundo a concessionária. O espaço multiuso será coberto e terá capacidade para 20 mil pessoas sentadas.

A empresa destaca que todo o projeto apresenta iniciativas sustentáveis, como redução nas emissões de carbono, reaproveitamento de água e outros materiais e o uso de madeira. Os brises e outras partes da marcenaria são compostos por madeira ecológica, reflorestada, e a empresa possui uma parceria a fim de racionalizar recursos e insumos.

A GL Events informou, ainda, que a racionalização de recursos inclui aproveitamento de 97% de água, redução da emissão de CO2 na atmosfera em 70%, transformação de sucata em novos produtos de aço, caçambas ecológicas e aproveitamento de coprodutos gerados na produção do aço. A concessionária também optou pelo uso do Polietileno de baixa densidade (HPDE), que além da resistência a altas tensões, também tem retardância à chama, o que contribui na diminuição do risco de incêndios.