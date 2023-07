Advogado explica quais os direitos dos funcionários de empresas que enfrentam recuperação judicial

Uma série de grandes empresas, como a Americanas e a Oi, estão em processo de recuperação judicial atualmente. Na prática, isso significa que elas enfrentam crises financeiras e tentam acordo com todos os credores sob a supervisão da Justiça. E como ficam os funcionários em meio a esse processo? O advogado Cristian Divan Baldani, da Veirano Advogados, explica quais os melhores caminhos a serem seguidos por ambas as partes para evitar maiores prejuízos.

Recuperação judicial é o nome dado ao procedimento que visa evitar que a empresa entre em falência quando está em crise. Além de socorrer os sócios, esse instrumento visa proteger também funcionários, fornecedores, prestadores de serviços, clientes e todos os que, de alguma forma, possuem algum vínculo com a companhia.

“O fato de uma empresa estar em recuperação judicial não afeta os contratos de trabalho dos empregados ativos. Eles continuam trabalhando e recebendo salário regularmente”, explica Baldani.

Na prática, a recuperação judicial viabiliza um acordo entre a empresa devedora e todos os seus credores. Quando ele obtém sucesso, os ganhos se estendem aos funcionários, que conseguem preservar seus empregos, a fornecedores, bancos e prestadores de serviços. O objetivo é dar um impulso para que a empresa volte a ser viável no futuro.

Caso comecem a ocorrer cortes na empresa durante esse processo, o especialista aponta quais caminhos seriam favoráveis e desfavoráveis para os funcionários.

“O melhor cenário em caso de rescisão de uma empresa em recuperação judicial é a empresa ter patrimônio para pagar as verbas rescisórias dentro do prazo e limites previstos em lei. O pior cenário é o empregado ficar sem receber os valores totais devidos pela rescisão”, avalia.

O advogado também cita a possibilidade de cessão do crédito trabalhista, prevista no Código Civil, que consiste na transferência do direito a terceiro em uma relação jurídica obrigacional.

“Esta é uma possível alternativa, mas ainda considerada com certa resistência por parte do judiciário trabalhista na aceitação do negócio jurídico, o que nos leva a buscar outras instâncias para concretizá-la”, finaliza.