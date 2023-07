“Vamos morrer juntos”: Marido e mulher com 78 anos de casamento cumprem premonição com 4 h de diferença

Mamédio Alves Magalhães e Ana Araújo Magalhães se casaram em 26 de julho de 1945 e viveram juntos por 78 anos na zona rural de Paranã, na região sul de Tocantins, criaram filhos e netos.

Nos últimos tempos, Mamédio dizia aos familiares que ele morreria no mesmo dia de sua esposa. “Vamos morrer juntos”, afirmava para todos, segundo contou sua sobrinha-neta Ediana Quirino Magalhães, de 38 anos. “É muito bonita a história deles, ela amava ele mais que tudo”, disse.

Nesta sexta-feira, os dois morreram, com apenas algumas horas de diferença, ele com 105 anos e dona Ana com 100, segundo notícia do portal G1.

LEIA TAMBÉM: Mulher acorda do coma e denuncia marido por tentativa de homicídio

Segundo a sobrinha, dona Ana precisou ser internada recentemente para tratar de uma pneumonia e com a ausência da esposa, seu Mamédio passou a ficar deprimido e se recusava a comer ou tomar seus remédios.

Por não ter mais tratamento pelo avançado estado da doença, dona Ana foi liberada para ficar com o marido, mas após poucos dias ele começou a passar mal e foi internado na quinta-feira, vindo a falecer um dia depois. Quatro horas após a morte do seu Mamédio, ela morreu, em casa, no mesmo dia, como ele previa, mas em locais diferentes.

Muito conhecidos na região, seu Mamédio nasceu em 1918 e trabalhava como criador, já dona Ana nasceu em 1923 e trabalhava como empregada doméstica. Eles se casaram na metade dois aos 40, quando a região onde viveu ainda pertencia ao estado de Goiás.

O velório e enterro do casal foram celebrados na propriedade da família, a fazenda Serra Azul, vontade que já tinha manifestado o seu Mamédio.