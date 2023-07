Mulher acorda do coma e denuncia marido por tentativa de homicídio

Dara Cristina Rossato, de 27 anos, foi internada no dia 26 de maio com queimaduras graves por todo o corpo causadas por um acidente com uso de álcool e ficou em coma por mais de um mês, na cidade de Franca, interior de São Paulo, segundo o G1.

Na delegacia, o marido da vítima disse que ela estava mexendo com álcool quando acendeu um isqueiro, que explodiu, iniciando o incêndio. Ele falou que estava no banheiro quando ouviu os gritos e correu para socorrê-la e os vizinhos chamaram o SAMU. Em função das declarações do marido, o caso foi registrado como acidente doméstico.

Na última semana de junho, porém, ela saiu do coma e retirou o tubo da garganta e pode se comunicar. Sua primeira providencia foi gravar um vídeo acusando o marido de atear fogo nela em uma tentativa de feminicídio.

“Isso aqui que eu estou passando é resultado dele, resultado do machismo dele. Ele ainda me bateu, eu só quero que ele vá preso, só isso. Estou sofrendo muito, só Deus sabe o tanto que eu estou sofrendo. Por favor, põe ele na cadeia, só isso que eu quero, que ele vá preso e pague o que ele fez comigo”, disse a mulher no vídeo.

Com base no depoimento dela, o delegado Márcio Murari, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), alterou o inquérito para tentativa de homicídio e pediu a prisão preventiva do marido, que segue foragido

De acordo com as investigações, os vizinhos disseram que ouviram uma discussão entre o casal e os gritos de socorro de Dara vindos de dentro de sua casa, quando foram ajudar a acionaram o serviço de emergência.