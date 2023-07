Ar seco predomina em São Paulo neste sábado; veja como ficam as temperaturas

Após a passagem de um a frente fria que trouxe chuva para toda a região, neste sábado predomina sobre sudeste do Brasil o ar seco, por isso São Paulo deve ter um dia de muito sol, baixa umidade e sem previsão de chuvas.

A baixa umidade, que em alguns locais deve ficar entre 21% e 30%, pode deixar algumas cidades da região norte do estado de São Paulo em estado de atenção.

Os termômetros devem marcar na parte da tarde a temperatura máxima de 24ºC, mas na madrugada de domingo deve esfriar um pouco e as mínimas ficam em 15ºC.

O domingo também deve ter sol durante boa parte do dia, mas de tarde o tempo começa a nublar, mas não há previsão de chuva.

Apesar de ter enfraquecido em São Paulo, a Frente Fria que passou pela região sudeste ainda deixa nebulosidade no Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo, provocando chuvas intensas e nevoeiro em várias cidades da região.

MASSA POLAR

O sul do país enfrentou dias bastante gelados em função da frente fria que atravessou o Rio Grande do Sul nesta semana, com cidades registrando temperaturas abaixo de zero, mas agora a massa fria está se deslocando para o oceano, e o frio se concentra mais nos períodos da noite e da madrugada.

Ainda não há previsão de passagem de uma nova frente fria vindo do sul do país.