VÍDEO: Incêndio em casa de condomínio de luxo mata bebê de 1 ano e babá, no Paraná

Um incêndio matou um bebê, de um ano, e uma babá, de 50, em uma casa de um condomínio de luxo em Maringá, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, outra mulher e mais três crianças foram socorridas e levadas a um hospital da cidade.

Um vídeo divulgado pela CBN Maringá mostrou o momento em que a casa estava em chamas. Veja abaixo:

O caso aconteceu no condomínio que fica na na Avenida Cerro Azul, no Jardim Novo Horizonte. Conforme os bombeiros, a babá se trancou com o bebê em um dos banheiros da residência para tentar se proteger do fogo, mas os dois inalaram muita fumaça e não resistiram.

As outras vítimas também estavam em um banheiro com sinais de intoxicação, mas foram encontradas sem queimaduras e socorridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas até o momento.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas pela corporação e estão sendo investigadas.

LEIA TAMBÉM: