Quando a frente fria deixará a região sudeste?

A cidade de São Paulo amanheceu encoberta após enfrentar uma noite chuvosa e com temperaturas mais baixas em função da passagem da frente fria de origem polar que atravessa o país desde o Rio Grande do Sul.

No sul do país trouxe geada e muito frio, com termômetros marcando temperaturas abaixo de zero graus em algumas cidades.

No sudeste, a queda da temperatura não foi tão grande, as trouxe muita chuva, principalmente para o litoral paulista.

O fim de semana em SP deve continuar com temperaturas mais amenas, com máximas de 24ºC e mínimas de 13ºC, durante as madrugadas, com previsão de nevoeiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Ciclone Extratropical

No litoral, porém, a previsão é de chuva forte durante quase todo o fim de semana. No sábado, uma baixa pressão atmosférica deve se transformar em um ciclone extratropical no domingo entre as costas do Espírito Santo e Rio de Janeiro, trazendo chuva persistente ao litoral paulista entre o domingo e a segunda-feira.

A previsão é que esse ciclone extratropical fique em alto mar e dê origem a uma nova frente fria que caminhe rumo ao leste e sul da Bahia.

Calor

Enquanto a capital e o litoral enfrentam chuvas e baixas temperaturas, as regiões do centro e norte do estado de São Paulo têm tempo firme, com sol e temperaturas mais quentes.