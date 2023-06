Pista chocante do caso Madeleine McCann foi ignorada por nove anos e é revelada agora

O homem que trouxe informações à polícia sobre Christian Brückner, o principal suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann, revelou que suas tentativas iniciais de contato com as autoridades foram ignoradas.

De acordo com o The Guardian, o alemão identificado apenas como Helge B, foi um amigo do acusado e, apesar de ter falado com a polícia, sua declaração só foi levada a sério nove anos mais tarde.

Ele alegou ter falado com a polícia inglesa Scotland Yard em 2008, suspeitando do envolvimento de Brückner com o desaparecimento da menina em 2007, mas não recebeu nenhuma resposta.

Foi apenas quando entrou em contato novamente após o 10º aniversário do desaparecimento de Madeleine que suas informações foram consideradas.

Ele relatou fornecido detalhes sobre seu conhecido, como a informação de que ele confessou que Madeleine “não gritou” quando foi raptada. No entanto, nada foi feito e ele ficou sem resposta.

Anos depois, ele decidiu entrar em contato novamente, o que finalmente levou as autoridades a agirem com base em suas informações. Ele também revelou que encontrou uma câmera com estupros filmados, um deles o de uma idosa, crime pelo qual o principal suspeito está preso atualmente.

Helge, que admitiu ter cometido pequenos crimes com Brückner quando ambos viviam perto do local onde Madeleine desapareceu e disse que saber sobre o crime arruinou sua vida, pois as pessoas os associavam.

Ao tentar roubar a casa do comparsa, ele ter encontrado vídeos perturbadores, mas foi advertido por um policial e um advogado a não se envolver nisso.

A vida de Helge mudou drasticamente desde que sua conexão com Brückner se tornou conhecida. Ele perdeu amigos e sua privacidade foi invadida por repórteres que batiam à sua porta.

Ele expressou arrependimento por ter encontrado os vídeos no apartamento de Brückner, pois isso o levou a perder sua vida tranquila.

Helge ainda enfatizou acreditava que o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine era capaz de cometer tal crime e espera que a verdade sobre o caso seja revelada e que justiça seja feita.

