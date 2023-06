Inelegível: TSE condena Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral e memes tomam conta da web

Com um placar de 5 votos a 2, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenaram, na manhã desta sexta-feira (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à inelegibilidade pelo período de oito anos por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O posicionamento da ministra Cármem Lúcia fez com fosse formada maioria para a condenação do político.

Ao opinar sobre o tema, a ministra disse que Bolsonaro convocou uma reunião no Palácio da Alvorada exclusivamente para atacar o sistema eleitoral e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE. Além disso, ela afirmou que ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

“Se tratou de um monólogo em que se teve a autopromoção, desqualificação do Poder Judiciário. A crítica faz parte. O que não se pode é o servidor público, no espaço público, fazer achaques contra os ministros do Supremo como se não estivesse atingido a instituição”, afirmou Lúcia.

TSE: Momento em que a ministra Cármen Lúcia anuncia seu voto favorável à inelegibilidade de Bolsonaro, formando maioria de 4 x 1 no Tribunal. Ou seja, BOLSONARO INELEGÍVEL pic.twitter.com/wR8Q13aXEd — Jeff Nascimento (@jnascim) June 30, 2023

Bolsonaro era julgado por divulgar notícias falsas e fazer lives semanais, durante o seu mandato, nas quais questionava o resultado das eleições em 2018, sem apresentar provas de fraudes citadas. Além disso, fazia ataques verbais citando os ministros do TSE e STF.

O julgamento teve quatro sessões, sendo que nas anteriores o relator, Benedito Gonçalves, e os ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares também votaram pela condenação. O ministro Raul Araújo, por sua vez, abriu a divergência e votou para julgar improcedente ação por entender que a reunião não teve gravidade suficiente.

O ministro Nunes Marques também votou nesta manhã e foi contrário à condenação. Já o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, seguiu o relator e votou favorável à medida (veja abaixo).

Rapidamente, o assunto ficou entre os mais comentados nas redes sociais, que foram inundadas por memes. No Twitter, o assunto era um dos trending topics.

Veja algumas das postagens abaixo:

SEXTOU COM BOLSONARO INELEGIVEL pic.twitter.com/8sZmTXJ2kH — NORDESTE (@nordeste131) June 30, 2023

Momento histórico da condenação de Bolsonaro!! Inelegível por 8 anos, até 2030!



TCHAU QUERIDO, VAI CHORAR NO CARRO!!



O imbrochável brochou!!! pic.twitter.com/NK41nLT0VT — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) June 30, 2023

BOLSONARO INELEGÍVEL!!!!



Carmem Lúcia mal começou e JÁ DECLAROU seu voto!

É pela CASSAÇÃO!



DEMOCRACIA - 4

BOZO - 1 pic.twitter.com/D12l5LTkE3 — Rede Marco 🚨 (@rede_marco) June 30, 2023

Alô, @jairbolsonaro, o Bolsonaro do passado tem um recado pra você!



BOLSONARO INELEGÍVEL pic.twitter.com/yW1jvoaJ55 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) June 30, 2023

INELEGÍVEL!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳



tags: bolsonaro inelegível tse carmem lúcia alexandre de moraes xandão geno genocida inelegibilidade stf pic.twitter.com/6rShE6JHs9 — Lucyen Costa (@LucyenCosta) June 30, 2023

E ELA FOI!



BOLSONARO INELEGÍVEL ✨ pic.twitter.com/tRX3DNiHBF — Ademara (@ademaravilha) June 30, 2023

Foi pra isso que eu fiz o L!



Tags:

Bolsonaro inelegível/ moraes/ grande dia/ Cármen Lúcia/ Xandão/ Jair Bolsonaro/ #BolsonaroInelegível /

Tchau querido/ tá na hora do Jair pic.twitter.com/mR3H9tWAVN — Marcos Araújo (@marcosaraujjoo) June 30, 2023

Que Bolsonaro inelegível seja só o começo de algo maior e mais belo. pic.twitter.com/W3jW0X1tBW — Comuna Autogestionada Produtora de Memes (@comunadememes) June 30, 2023

BOLSONARO INELEGÍVEL



Próxima parada: papuda! pic.twitter.com/nMANdVuMF8 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) June 30, 2023

Jair Bolsonaro Inelegível, que barra gente. pic.twitter.com/GJoKZ2iPVx — William De Lucca (@delucca) June 30, 2023

