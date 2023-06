Carregada em mala, estuprada e algemada: entenda o caso da menina sequestrada e achada no DF

Menina de 12 anos foi sequestrada, estuprada e encontrada algemada no apartamento de servidor público, em Brasília, no DF (Reprodução/Twitter)

Uma menina de 12 anos foi resgatada pela Polícia Militar em um apartamento na Asa Norte, em Brasília, no Distrito Federal, após ser sequestrada por um casal. Segundo a corporação, ela foi estuprada e estava com as pernas presas por algemas. Câmeras de segurança flagraram o servidor público Daniel Moraes Bittar transportando a criança para o imóvel dentro de uma mala. Ele e uma mulher foram presos suspeitos pelos crimes.

As imagens publicadas pelo portal “Metrópoles” mostram quando o pedófilo chegou até o imóvel em que morava, puxando uma mala, coberta por um pano (assista abaixo).

⏯️ Pedófilo chegou ao prédio onde mora com menina de 12 anos dentro de mala.



Câmeras de segurança flagraram Daniel Moraes Bittar ao chegar em casa, na Asa Norte, por volta das 14h dessa 4ª feira, carregando uma mala.



Leia: https://t.co/EZh7xSdG2a pic.twitter.com/XUJqJJZEUH — Metrópoles (@Metropoles) June 29, 2023

O resgate da menina ocorreu na noite de quarta-feira (28), quando os policiais militares encontraram a menina dopada e com várias escoriações pelo corpo. Ela disse que foi sequestrada naquele mesmo dia por um casal em Luziânia, quando ia para a escola.

Conforme a investigação, Daniel teve ajuda de Gesielly Souza Vieira para sequestrar a menina. Eles tinham outra adolescente como alvo e estariam rondado a casa dela, no entanto, não a encontraram e acabaram pegando a garota de 12 anos, que foi dopada e colocada dentro da mala.

Depois de sequestrar a vítima em Luziânia, Daniel seguiu para o apartamento em que mora, na Asa Norte, onde manteve a menina. Em outro vídeo publicado pelo “Metrópoles”, ele confessou o sequestro logo após ser preso (veja abaixo).

➡ Chorando, pedófilo confessa ter sequestrado menina de 12 anos



A menina tem 12 anos e foi encontrada algemada pelos pés, deitada em uma cama, no apartamento de Daniel Moraes Bittar



Leia: https://t.co/Cd3hJTeSmJ pic.twitter.com/qE850foUPZ — Metrópoles (@Metropoles) June 29, 2023

A vítima foi encontrada depois que a escola entrou em contato com a mãe dela avisando que ela não estava na unidade. Desesperada, a mãe acionou um tio da criança, que é policial militar. O Serviço de Inteligência da PM passou a apurar o caso e, por meio de imagens de câmeras de segurança, identificou a placa do carro que circulava pelo local do sequestro.

Após identificar o dono, os policiais foram até o apartamento de Daniel, onde acharam a criança. Além disso, no local, os agentes encontraram máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais, materiais pornográficos, uma estufa para produção de maconha e um galão de clorofórmio. Os equipamentos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia.

Ao ser encontrada pelos policiais, a menina contou que Daniel tocou em seu corpo e a beijou. Ela foi socorrida e levada para um hospital para passar por exames.

Prisões

O homem, que é técnico de TI do Banco de Brasília (BRB), foi preso em flagrante. Após a repercussão do caso, a instituição repudiou o crime e destacou que ele foi demitido.

A polícia também prendeu Gesielly e agora apura se a dupla integrava uma rede de pedofilia e se fez mais vítimas. Eles vão responder por estupro de vulnerável e cárcere privado. Não está clara qual era a ligação entre os suspeitos.

As defesas dos presos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Gesielly Souza Vieira, de 23 anos, foi presa suspeita de ajudar servidor público a sequestrar e estuprar menina de 12 anos, em Brasília (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: