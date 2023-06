‘Viúva negra’: presa mulher suspeita de matar o marido e o amante no Ceará; entenda o caso

A Polícia Civil prendeu Lucivânia Abreu Marques, de 42 anos, que é suspeita pela morte do marido e do amante, crimes cometidos em anos diferentes, no Ceará. A mulher, apelidada de “viúva negra”, foi encontrada em Natal, no Rio Grande do Norte, onde morava com o novo companheiro.

Segundo a investigação, Lucivânia responde pelo assassinato do marido, Antônio Lucieldo e Silva, em 2015, em Fortaleza. Na ocasião, ele teria sido morto pelo sobrinho, José Devanir Campelo da Silva, à mando da mulher. O rapaz e ela eram amantes.

Anos mais tarde, em 2019, foi a vez de José Devanir ser morto por duas pessoas, que teriam sido contratadas pela “viúva negra”, na cidade cearense de Cascavel. Conforme a polícia, a motivação do crime seria a vontade da mulher em encerrar o relacionamento, mas a vítima insistia em continuar com ela.

Assim, Lucivânia teve pedidos de prisão expedidos, mas nunca foi encontrada e os mandados expiraram. Agora, no entanto, ela foi localizada em uma casa no bairro Cidade Nova, em Natal, e acabou presa. A mulher foi levada para um presídio na cidade, onde segue à disposição da Justiça.

A defesa dela não foi encontrada para comentar os casos até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: