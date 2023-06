Testemunha do caso Madeleine McCann faz revelação impactante sobre confissão e vídeos encontrados

O caso de Madeleine McCann, menina de três anos que desapareceu sem deixar rastros na Praia da Luz, em Portugal, sofre mais uma reviravolta chocante.

De acordo com o The Sun, o ex-amigo do principal suspeito do crime, revela que não tem dúvidas de que Christian B é culpado pelo desaparecimento.

Helge B, que já foi um ladrão, se tornou informante da polícia e disse que seu sangue gelou quando o criminoso que está preso na Alemanha afirmou que a menina desapareceu e ninguém viu nada, pois ela “não gritou” quando foi raptada do quarto de hotel.

“Chegamos até o assunto de Maddie e eu disse: ‘De qualquer forma, não entendo como o pequenino pode ter desaparecido sem deixar vestígios.’ Christian tinha bebido duas ou três cervejas e então disse, ‘Ela não gritou. Verifiquei imediatamente o que ele disse. Pensei: ele sabe disso. Ele tem algo a ver com isso. Depois disso, entre às 3 ou 4 horas da manhã ele saiu de um festival lotado com seu trailer. Procurei-o na manhã seguinte, seus vizinhos disseram: ‘ele se foi.’”, disse a testemunha.

Ele acredita que Christian planejava roubar o quarto de hotel, mas ao encontrar as crianças no apartamento, decidiu levar a menina com ele.

“Pelo que sei sobre ele, definitivamente acredito que ele seja capaz de algo assim. Acho que ele a sequestrou. Não sei se ele acabou matando-a. Gostaria que finalmente houvesse paz. Está claro para mim que Maddie não está mais viva. Por mais triste que seja, seria melhor se seu corpo fosse encontrado. Estou preocupado que Christian B. vá se safar”, disse.

Helge ainda confessou o peso que carrega por ter encontrado uma câmera com imagens onde Christian aparecia estuprando uma idosa amarrada e uma menina adolescente. Na época, ele revistava o apartamento do acusado para roubar.

“Nós revistamos o apartamento, pegamos uma câmera de vídeo, um monte de filmes e uma arma.Foi quando eu soube que tipo de cara ele era”, revelou.

Ele acrescentou que procurou as autoridades alemãs, mas foi instado a não se envolver. Somente em 2018 a polícia decidiu ouvi-lo de novo.

“Uma primeira reunião ocorreu com dois funcionários em um hotel em Atenas. Em seguida, voei para Londres e dei meu testemunho lá para registro. Nunca recebi dinheiro por isso. Nem um centavo. Também não encurtei minha pena de prisão com a declaração. Só entrei em contato com a Scotland Yard depois”, contou.

Em 2018, a polícia federal alemã usou evidências obtidas por Helge do vídeo de Christian B. para ajudar a condená-lo pelo estupro de uma aposentada na Praia da Luz. Mesmo assim, ele acha que sua vida foi arruinada pelo fardo insuportável de saber do crime.

“Christian, espero que você não saia impune dessa história. Com o que você fez, você nega que esses vídeos existam. Esses vídeos existiram. Infelizmente, eu vi. Em retrospecto, levar esses vídeos comigo foi o maior erro da minha vida. Eu teria preferido não saber nada sobre isso. Também não estou orgulhoso de ter iniciado esta investigação. Não estou bem. Engordei, tenho fases em que enlouqueço, não durmo à noite. Isso arruinou minha vida”, terminou.

O suspeito Christian B pode ser libertado da prisão antes do final da investigação do caso Madeleine McCann, que pode se estender até 2026. A polícia promete mantê-lo sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana.

