Restos humanos encontrados presos a destroços do Titan passarão por exame de DNA

A Guarda Costeira norte-americana disse nesta quarta-feira que restos humanos “presumidamente” dos passageiros que estavam no submarino Titan foram recuperados presos a destroços encontrados muito próximos ao naufrágio do Titanic.

O submergível Titan implodiu com cinco passageiros durante um mergulho para visitar os restos do transatlântico no dia 18 de junho, matando todos que estavam a bordo. As vítimas eram o CEO da OceanGate, Stockton Rush, 61, o especialista francês em Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77, o bilionário britânico Hamish Harding, 58, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48, e seu filho de 19 anos, Sulaiman Dawood.

Segundo a Guarda Costeira, uma equipe de médicos norte-americanos fará uma análise dos restos humanos para determinar a identidade.

Os destroços do submarino também foram recuperados e rebocados por um navio para o Canadá e de lá devem seguir para os Estados Unidos onde serão periciados para descobrir a causa da implosão fatal.

LEIA TAMBÉM: Cabeleireira é encontrada morta com as pernas amarradas e a cabeça coberta, no litoral de SP

ENTENDA O CASO

O submergível Titan mergulhou no último domingo com cinco passageiros a bordo, três deles turistas pagando mais de R$ 1,2 milhão pelo passeio que visitaria os restos do naufrágio do famoso transatlântico Titanic, que está a quase 4 mil metros de profundidade.

Poucas horas após o mergulho a embarcação perdeu totalmente o contato com a superfície e equipes de busca dos Estados Unidos e Canadá foram acionadas. Por dias, barcos, aviões e mini-submarinos controlados de forma remota travaram uma luta contra o tempo na esperança de encontrá-los antes que o suprimento de oxigênio de 96 horas acabasse, mas na quinta-feira foram encontrados restos a cerca de 500 metros do Titanic. Esses restos foram periciados e verificou-se que eram do submergível Titan, que havia implodido, provavelmente ainda durante a descida, no domingo.

Especialistas disseram que seria muito pouco provável a recuperação dos corpos em função da explosão, da profundidade e das correntezas marítimas, mas durante a recuperação de partes do submarino foram encontrados partes humanas enroscadas entre os destroços.