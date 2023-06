Quem teve covid ou é tatuado pode doar sangue? Especialista esclarece 10 questões sobre o tema

Junho é considerado o mês da conscientização sobre a importância da doação de sangue. Mesmo já quase no fim, ainda vale a pena se informar sobre como é possível se tornar um doador e salvar vidas. Muita gente quer ajudar, mas têm dúvidas e acabam deixando essa boa ação de lado.

Para ajudar a impulsionar o “Junho Vermelho”, o hematologista José Francisco Marques, do Hospital Vera Cruz, que fica em Campinas, no interior de São Paulo, esclareceu dez dúvidas sobre o tema.

Entre elas estão questionamentos de pessoas que tiveram covid-19 ou que são tatuadas e querem saber se podem doar, quantas doações podem ser feitas por ano, regras de peso e idade, entre outras.

Confira as perguntas e respostas abaixo:

Quantos anos preciso ter para poder doar?

“A idade mínima para ser um doador é 16 anos. Quem ainda não completou 18 precisa de autorização dos pais ou responsáveis. Já a idade máxima para a doação é de 69 anos, sendo necessário ter efetuado doações antes dos 65 anos”, explica o médico.

Quantas vezes por ano posso fazer doações?

“Homens podem fazer doações a cada dois meses, ou seja, o máximo de quatro doações por ano. Já as mulheres o período é maior, por conta das regras menstruais: podem doar a cada três meses, ou seja, três vezes ao ano. Importante lembrar que as gestantes não podem doar”.

Há regras sobre peso, alimentação e período de descanso?

“Para doar sangue é preciso pesar no mínimo 50 quilos; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; e estar alimentado, evitando alimentos gordurosos no período que antecede a doação de sangue”, lista Marques.

Para onde vai o sangue que eu doar?

“O sangue doado fica em ‘bancos’, que abastecem os diversos hospitais. Nestes locais as pessoas podem fazer a doação e receber todas as informações necessárias. Depois de doado, a bolsa de sangue passa por uma série de avaliações para garantir toda a segurança, tanto do doador, quanto do receptor.

Não sei o meu tipo sanguíneo. Tem problema?

“Não tem problema! O processo classifica o sangue do doador nos quatro tipos existentes: A, B, AB e O. Enquanto o Fator Rh determina se é positivo ou negativo. Essas informações são essenciais para que as bolsas de sangue sejam destinadas de forma correta ao paciente que irá recebe-las. E cada uma, com aproximadamente 400ml, pode beneficiar até quatro pacientes, dependendo da necessidade apresentada, como hemácias para anemia, plasma, crioprecipitado e plaquetas para hemorragias. O processo é bem rigoroso e ainda classificar e descartar doenças transmissíveis por transfusão, incluindo testes como sífilis, hepatites B e C, HIV, chagas, sorologias e alguns testes moleculares.”, salienta o médico.

Tive covid-19. Posso doar?

“Quem teve covid-19 pode doar apenas 14 dias após o fim dos sintomas”, diz Marques.

Tenho tatuagem. Ainda posso ser doador?

“Sim. É possível doar sangue um ano depois de ter feito tatuagem”, explica.

Coloquei piercing. Posso doar sangue?

“Pode, desde que tenha sido no nariz, umbigo ou orelha e não esteja inflamado. Em outras partes do corpo, menos comuns, é recomendável esperar pelo período de um ano, a fim de ter certeza de que não haverá nenhuma inflamação”, ressalta o especialista.

Tomo medicamentos para controle de pressão. Posso ser doador?

“Tudo depende do tipo de medicamento que está sendo administrado e se a pressão está controlada. Isso pode, e deve, ser avaliado na triagem, antes de se colher o sangue.”

Onde posso doar?

“Para realizar o procedimento é preciso comparecer nos hemocentros de Campinas, ou consultar o hemocentro de sua cidade, com documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (por exemplo: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista ou Carteira Profissional emitida por classe). Também são aceitos os documentos digitais com fotos”, conclui Marques.

Clique aqui para ver a relação de locais onde é possível doar sangue no estado de São Paulo

