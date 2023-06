Quando a frente fria chega a São Paulo e como vai ficar o tempo?

A frente fria que vinha pelo litoral sul do país já atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina derrubando os termômetros. Em algumas cidades, a temperatura ficou abaixo de 0º C.

A região Sudeste, onde ficam os estados de SP e Rio de Janeiro, também já são afetadas pelo avanço da frente fria e deve causar fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo e no Rio. O Litoral Sul paulista tem dia nublado, com chuva moderada. Na capital, o ar seco ainda predomina na região e os dias serão com sol e mais quentes, com temperaturas caindo até os 13º durante a noite.

No Rio de Janeiro o sol deve brilhar nesta quinta-feira, mas a nebulosidade deve aumentar com o avanço da frente fria e deve chover durante a tarde e a noite.

MUITO CALOR NO CENTRO-OESTE

Uma grande massa de ar seco predomina no centro –oeste do país e impede o avanço da frente fria. O sol e o calor continuam forte nos estados da região, sem nebulosidade ou previsão de chuva.

Durante a maior parte do dia os termômetros ficarão acima dos 30ºC e a umidade relativa do ar continua muito baixa, entre 20% e 30% durante quase todo o dia.

AR SECO

O nordeste também continua sob predominância do ar seco e enfrenta dias quentes e com sol brilhando em partes do Maranhão, Piauí, Bahia e Vale do São Francisco, no sertão de Pernambuco e no Ceará.

Em algumas partes próximas ao litoral podem chover no decorrer do dia.