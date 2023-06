‘Maníaco do parque Toronto’: preso suspeito de assediar ao menos 10 mulheres em SP; veja o vídeo

A Polícia Civil prendeu um rapaz de 18 anos suspeito de assediar sexualmente pelo menos 10 mulheres no parque Cidade de Toronto, no bairro City América, em São Paulo. Um vídeo divulgado pela corporação mostra que as vítimas praticavam exercícios, quando passavam a ser perseguidas pelo jovem. Na sequência, ele as atacava com com tapas, chineladas, pauladas e beijos e apertões nos glúteos (assista abaixo).

Conforme a polícia, até o momento, seis mulheres reconheceram o rapaz, que está sendo chamado de “Maníaco do parque Toronto”, como o autor dos abusos. Outras quatro devem prestar depoimento nos próximos dias. Mas a corporação acredita que ele tenha feito mais vítimas e que elas devam aparecer com a repercussão do caso.

O caso passou a ser investigado depois que mulheres procuraram a delegacia para denunciar os episódios de assédio, sendo que elas sempre eram atacadas no bumbum. No vídeo que traz imagens de diversas câmeras de segurança, é possível ver que algumas das vítimas ficaram com marcas nos glúteos.

A polícia conseguiu identificar o rapaz e pediu a prisão temporária dele, por 30 dias, o que foi aceito pela Justiça de São Paulo. Após buscas, o suspeito foi preso na terça-feira (26). O nome dele não foi revelado.

O jovem passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. Ele deverá responder pelos crimes de importunação sexual e até estupro.

'Maníaco do parque Toronto' atacava mulheres com tapas, pauladas, beijos e apertões na região dos glúteos (Divulgação/Polícia Civil)

Confessou os ataques

A delegada Patrícia Vaiano Mauad, titular da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo, disse que o rapaz confessou os ataques em depoimento. Ele revelou que sempre agia entre 18h30 e 21h30, quando circulava pelo parque para escolher as vítimas.

O rapaz disse que “sentia uma adrenalina” ao fugir após praticar os crimes e revelou que não tinha um padrão específico de mulheres. Ele morava com os pais, nas proximidades do parque.

