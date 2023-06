iOS 17: Porque você não deve instalar a versão beta de desenvolvedor no seu iPhone

A Apple anunciou o iOS 17 no início de junho, a próxima versão principal do seu sistema operacional para o iPhone. Embora a atualização não seja implementada para todos os usuários até o final deste ano, a empresa fez um movimento incomum ao tornar a versão beta do desenvolvedor disponível para qualquer um baixar e instalar.

Como explica Slash Gear, o iOS 17 traz algumas novas características e melhorias para o iPhone, destacando-se a capacidade de transformar o telefone numa pequena tela inteligente, transcrições ao vivo de mensagens de voz, cartões de contacto personalizados, a capacidade de deixar a alguém uma mensagem de vídeo no FaceTime e muito mais.

No entanto, há muitos motivos para evitar instalar a nova versão beta, pelo menos por agora, se você não for um desenvolvedor.

A beta tem erros.

Todo o software beta tem erros. Ainda está sendo aperfeiçoado e aqueles que têm acesso a ele estão ajudando a empresa a resolver problemas ao encontrá-los e reportá-los. Muitos erros são de natureza pequena e são corrigidos rapidamente nas atualizações posteriores.

iOS 17

Em algumas situações, os erros podem ser importantes, e quando se trata do iPhone, isso pode incluir coisas como a descarga rápida da bateria, chamadas perdidas frequentemente, falhas recorrentes no aplicativo, incapacidade de se conectar de forma confiável ao Wi-Fi e outras dores de cabeça.

Se você possuir mais de um iPhone, então instalar o iOS 17 não será um grande problema: basta instalá-lo no dispositivo que não usa diariamente. No entanto, se você possuir apenas um iPhone que usa para fazer ligações e administrar sua vida diária, está correndo um grande risco ao instalar a versão beta para desenvolvedores do iOS 17.

Um erro grave poderia tornar o seu telefone difícil ou impossível de usar até que a Apple implemente uma solução e, dependendo do problema e da prioridade, isso pode levar dias no melhor dos casos.