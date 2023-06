Cabeleireira é encontrada morta com as pernas amarradas e a cabeça coberta, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga a morte da cabeleireira Lindsey Rodrigues, de 40 anos, que foi achada sem vida dentro do apartamento em que morava, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo a corporação, a vítima estava com as pernas amarradas com um cadarço de tênis e com a cabeça coberta por cobertores.

Lindsay fez o último contato com parentes na última sexta-feira (23). Ela passou o fim de semana considerada desaparecida, mas foi encontrada já sem vida pelos familiares na segunda-feira (26). A suspeita é que ela tenha sido morta por asfixia pelo menos 48h antes de ser achada.

A perícia esteve no apartamento e constatou que, além de estar amarrada, a vítima apresentava vários ferimentos na região do pescoço e um traumatismo frontal na cabeça.

A cabeleireira ainda apresentava outros hematomas pelo corpo, o que indica que ela lutou antes de morrer. Os policiais também acharam vestígios de sangue espalhados pelo imóvel.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o homicídio está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a comprovação das causas da morte.

Parentes da vítima e vizinhos já prestaram depoimento, mas, até a manhã desta quinta-feira (29), nenhum suspeito pelo crime tinha sido identificado.

