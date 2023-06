Adolescente se engasga com mexerica e morre um mês antes de completar 18 anos, em Goiás

Gabriela Vieira da Silva, de 17 anos, morreu após se engasgar com mexerica, em Pontalina, Goiás (Reprodução/Redes sociais)

A adolescente Gabriela Vieira da Silva, de 17 anos, morreu após se engasgar com uma mexerica, em Pontalina, Goiás. A garota, que iria completar 18 anos no mês que vem, estava em casa quando consumiu a fruta e acabou engasgando. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (27). De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente morava na zona rural da cidade com a família, que não conseguiu prestar os primeiros socorros e a levou até o Hospital Municipal Elias Aguiar e Silva, no município vizinho de Edealina.

No local, os médicos tentaram reanimar Gabriela, mas a morte dela foi atestada logo depois. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos, também em Goiás, para a confirmação da causa do óbito.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado do laudo do IML. Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Pontalina prestou solidariedade à vítima. “Manifestamos nossos profundos pesares e desejamos que a família e amigos encontrem conforto neste momento de dor.”

