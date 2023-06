Mesmo após morte de cinco passageiros, OceanGate mantém anúncio de viagens ao Titanic em 2024

OceanGate continua a planejar viagens aos destroços do Titanic

A empresa de turismo OceanGate Expedition, responsável pelo submersível Titan, que implodiu durante uma viagem para visitar o naufrágio do Titanic, resultando na morte de cinco pessoas, mantém anúncios para duas expedições em junho do ano que vem. Conforme o site de notícias TMZ, a passagem custa US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1 milhão, e o interessado precisa assinar um documento que isenta a companhia de responsabilidade em caso de qualquer acidente.

Conforme o TMZ, o valor incluiu um mergulho submersível, acomodações privadas, os treinamentos e equipamentos necessários para a expedição, além de todas as refeições a bordo. A viagem dura cerca de oito dias, mas os seis tripulantes precisam antes assinar o documento que diz:

“Eu (nome do viajante) reconheço que me inscrevi voluntariamente para participar de uma operação submersível organizada pela OceanGate Expeditions”.

Ainda segundo a reportagem do site G1, o anúncio indica que a viagem começa na costa de Newfoundland, no Canadá, e segue por 600 km pelo Oceano Atlântico. Ao chegar ao ponto, o submersível leva cerca de oito horas para chegar ao Titanic, a uma profundidade de 3.800 metros, e voltar para a superfície.

Tragédia em viagem

A primeira viagem realizada pela empresa neste ano não teve um final feliz. O submarino partiu na manhã do último dia 18, e horas depois perdeu a comunicação com o barco que dava apoio à operação.

Estavam a bordo o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

Navios, aviões e submarinos controlados por controle remoto passaram a varrer a região em busca do submersível. No dia 22, data em que supostamente acabaria o oxigênio dos tripulantes, foi encontrado um campo de destroços próximo ao naufrágio do Titanic.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos também assumiu oficialmente a morte de todos os passageiros, que ao que tudo indica foram vítimas da implosão do submersível por alguma falha técnica ou acidente inesperado. Segundo a Guarda, é possível que os corpos dos mortos nunca sejam recuperados devido à dificuldade de se operar em tal profundidade.

LEIA TAMBÉM: