Uma ação inacreditável e condenável foi o que aconteceu na Escola José Manso de Velasco da comuna de San Felipe, no Chile, onde uma professora e a diretora foram agredidas pela mãe de um aluno do sétimo ano do ensino fundamental.

De acordo com o site Meganoticias, que está acompanhando o caso, a mulher foi convocada porque seu filho tinha comportamento agressivo com um colega e também com a professora.

Mãe de aluno ataca professora e diretora de escola após convocação por mau comportamento do filho

O estudante estava bastante desequilibrado e agrediu verbalmente a professora e a partir daí surge uma situação bastante complexa.

Chega a responsável, bastante agressiva e agride fisicamente as duas funcionárias, disse Natalia Leiva, diretora da Direção de Educação Municipal (DAEM) da comuna.

A prefeita de San Felipe, Carmen Castillo Taucher, anunciou que o município apresentará uma queixa contra a agressora e se fará parte de todas as instâncias legais correspondentes “para que situações similares não se repitam”.

