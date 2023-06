Jovem preso em Pernambuco foi o mentor intelectual do ataque a escola no Paraná, diz polícia

Polícia diz que jovem de 18 anos planejou ataque a escola no Paraná e plano foi executado por atirador, de 21 (Reprodução/ RPC/G1)

O jovem de 18 anos, que foi preso em Gravatá, no Pernambuco, foi o mentor intelectual do ataque cometido contra uma escola em Cambé, no Paraná, que resultou na morte de dois estudantes. Segundo a Polícia Civil, ele e o atirador se conheceram em 2021 e, desde então, planejavam o atentado.

De acordo com a investigação, o rapaz pernambucano liderava um grupo nas redes sociais que estimulava atos e violência e, inclusive, chegava a pagar bônus para quem cometesse atos cruéis. O rapaz de 21 anos, que invadiu a escola em Cambé, era um dos integrantes e chegou a se preparar três vezes para o ataque, mas desistiu.

O último plano dele era atacar o Colégio Estadual Professora Helena Kolody no dia 20 de abril passado, data que marca o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, ocorrido em 1999. Porém, os planos não avançaram e ele só realizou o atentado no último dia 19, quando matou a tiros os estudantes Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16.

Logo após o crime, o atirador foi preso e levado para a Casa de Custódia de Londrina. No entanto, na noite seguinte, foi encontrado morto na cela. As circunstâncias do falecimento dele ainda são apuradas.

Além dele, na mesma data do ataque, um outro suspeito de envolvimento no caso, que tem 21 anos, foi preso. Ele teria trocado várias mensagens com o atirador e, desde a prisão, também seguia na Casa de Custódia de Londrina. No entanto, na manhã de segunda-feira (26), passou por uma avaliação médica e foi transferido para o Complexo Médico Penal (CPM) de Curitiba.

Já o pernambucano de 18 anos foi preso no dia 21 de junho, durante uma operação realizada em conjunto por policiais do Paraná e do Pernambuco. A investigação identificou que ele planejou todo o ataque.

Além deles, também estão detidos dois homens, de 35 e 39 anos, capturados nos dias 23 e 26 de junho, respectivamente, na cidade de Rolândia, que fica nas proximidades de Cambé.

Luan Augusto e Karoline Verri Alves morreram em ataque a escola em Cambé, no Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O atirador foi ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody alegando que iria falar com a direção para solicitar alguns documentos, como seu histórico escolar. No entanto, quando já estava lá dentro, sacou uma arma e disparou contra os estudantes.

O casal Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, que jogava ping-pong em um pátio, foi atingido pelos tiros. A garota morreu na hora. Já o namorado chegou a ser socorrido e levado a um hospital na cidade, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

O prestador de serviços Joel de Oliveira, de 62 anos, afirma que fingiu ser um policial para imobilizar e impedir que o atirador fizesse mais vítimas. “Falei: ‘sou policial, para’. Aí consegui dominar ele lá, deitei ele no chão e segurei até a polícia chegar. Não tive medo, na hora eu vim tentar salvar mais crianças”, disse o idoso em entrevista ao site G1.

Após um breve recesso, as aulas foram retomadas no colégio na manhã de segunda-feira (26). Além de pintura nova, a unidade ganhou um canteiro de flores para homenagear as vítimas.

Morte na cadeia

O atirador foi preso logo após o ataque e foi levado para a Casa de Custódia de Londrina, onde foi achado morto na noite seguinte.

De acordo com o portal “Metrópoles”, um colega de cela pediu socorro dizendo que se deparou com o rapaz enforcado. O socorro foi chamado, mas o médico constatou que o rapaz já estava morto.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou que o atirador foi achado sem vida, mas não informou qual a causa da morte. A pasta disse que o Departamento de Polícia Penal instaurou um procedimento interno para apurar o que aconteceu. Segundo o site G1, secretaria destacou que o jovem era esquizofrênico e fazia tratamento para a doença.

O atirador já tinha feito um ataque com faca em uma outra escola, no ano passado, quando chegou a ser denunciado pelo Ministério Público. Na época, a Polícia Militar foi acionada, mas ele fugiu e não chegou a ser preso.

Após o atentado em Cambé, ele disse à polícia que não conhecia as vítimas e que cometeu o ataque como forma de retaliação pelo que sofreu na escola no passado. O rapaz teria planejado a ação por pelo menos quatro anos e pretendia matar o maior número de vítimas.

LEIA TAMBÉM: