John B Goodenough, inventor da bateria de lítio e ganhador do Prêmio Nobel, morre aos 100 anos de idade

O nome de John B Goodenough talvez não seja familiar para a maioria das pessoas, mas o seu legado no campo da ciência e tecnologia deixou uma profunda marca. Hoje lamentamos o falecimento do cientista vencedor de um Prêmio Nobel exemplar a quem devemos a criação das baterias de íons de lítio.

Em algum momento de nossas vidas, todos nós certamente usamos algum dispositivo ou aparelho que exigisse este tipo de acessórios. Goodenough estabeleceu as bases de uma indústria que cada vez consegue maior autonomia.

Um relatório da Instituição de Engenharia e Tecnologia confirmou há algumas horas que John B Goodenough morreu aos 100 anos de idade. Com base em um comunicado da Universidade do Texas em Austin, onde Goodenough foi membro por 37 anos.

Embora a causa exata da morte não tenha sido revelada, foi divulgado por meio de um boletim que a morte teria ocorrido na verdade no dia 25 de junho deste ano de 2023.

O legado de John B Goodenough para a indústria de smartphones e outros gadgets

John Bannister Goodenough, geralmente conhecido como John B Goodenough, era um físico alemão-americano que nasceu em 25 de julho de 1922 em Jena, Alemanha. Ele cresceu em New Haven, Connecticut, onde seu pai era professor de história da religião na Universidade de Yale. Ele estudou matemática em Yale e física na Universidade de Chicago, onde foi aluno de Enrico Fermi e Edward Teller.

Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como meteorologista no Exército dos Estados Unidos. Ele também trabalhou como pesquisador científico no Laboratório Lincoln do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), onde também participou na equipe responsável pelo desenvolvimento da memória magnética de acesso aleatório, ou memória RAM.

John Goodenough fue el creador de la batería de iones de litio.

Em 1976, tornou-se chefe do Laboratório de Química Inorgânica da Universidade de Oxford, onde descobriu o óxido de cobalto com íons de lítio intercalados como o material ideal para o cátodo das baterias recarregáveis de íons de lítio. Esta foi a chave para o maior feito de sua brilhante carreira.

Em 1986, ele se mudou para a Universidade do Texas em Austin, onde continuou pesquisando materiais para baterias e células solares. Foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 2019, junto a Stanley Whittingham e Akira Yoshino, por suas contribuições para o desenvolvimento das baterias recarregáveis de íons de lítio.

Ele também foi reconhecido com inúmeros prêmios e distinções, como o Japan Prize, o Prêmio Enrico Fermi, a Medalha Nacional da Ciência, o Prêmio Charles Stark Draper e a Medalha Copley.

Resumindo, a memória RAM de qualquer computador ou smartphone existe em parte por sua herança. Assim como a bateria desses mesmos dispositivos. Foi um dos arquitetos-chave da tecnologia que deu origem aos dispositivos inteligentes de hoje.

Descanse em paz.