Homem deixa carta junto a crânio humano em delegacia no MA; polícia tenta identificar vítima

A Polícia Civil investiga o caso de um homem que deixou uma carta junto com um crânio humano em uma delegacia, em Imperatriz, no Maranhão. Ele tentou fugir, mas acabou identificado e foi levado por policiais para prestar depoimento. A corporação diz que não há indícios de que ele tenha sido responsável pela morte e o liberou em seguida. A investigação continua para tentar identificar a vítima e o que aconteceu com ela.

O caso aconteceu na terça-feira (27), quando agentes encontraram a carta, que não teve o conteúdo revelado, junto com um crânio na calçada da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, cidade que fica a 629 km de São Luís. O homem não estava no local, mas foi identificado por imagens de câmeras de segurança e levado para se explicar.

O delegado César Veloso contou que o suspeito, que já foi condenado por feminicídio em Tocantins e cumpre pena em regime aberto, contou inicialmente que havia achado o crânio na Estrada do Arroz, rodovia que liga as cidades de Imperatriz à Cidelândia. Depois, afirmou que uma pessoa teria entregado a sacola com o crânio e pedido que ele deixasse na delegacia.

“Não há motivo, a princípio, de acordo com o que foi apurado e com os vestígios encontrados, que autorizem a autuação em flagrante desse indivíduo no momento”, disse o delegado, que liberou o suspeito após o depoimento.

O crânio a carta foram encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde devem passar por análise para identificar vestígios de DNA. Já se sabe que os restos mortais estão em decomposição há pelo menos dois anos.

O caso continua em investigação na Delegacia de Homicídios para identificar a vítima e qual a ligação do homem com o caso.

