Frente fria e chuva persistente: veja as regiões que entram em alerta agora

Junho está terminando, mas os últimos dias trazem impactos importantes para algumas regiões que entram em alerta para chuvas persistentes.

De acordo com o Climatempo, a passagem da frente fria nesta quinta-feira (29) promete trazer mais umidade para Grande SP e o litoral paulista.

O tempo estará encoberto principalmente na região da Baixada Santista e no litoral sul e a chuva pode ganhar muito mais intensidade durante à tarde e à noite. Com poucas aberturas de sol, as temperaturas que diminuem e podem ficar bem mais baixas do que as sentidas no começo da semana.

Por mais que não seja anunciado um temporal com raios e ventania, a chuva irá durar e acumulará volumes elevados especialmente nos municípios da Baixada Santista e da região de São Sebastião, uma situação que pede um cuidado extra com alagamentos.

