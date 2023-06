Esposa e mãe de vítimas do submarino Titan é criticada por atitude ‘tranquila’ ao falar sobre tragédia

Na quinta-feira, 22 de junho, foi confirmada a morte de Stockton Rush, CEO da OceanGate, Shahzada Dawood, seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet.

Os cinco tripulantes estavam realizando uma viagem turística para ver os destroços do Titanic de perto. No domingo (18) foi relatado o desaparecimento do submersível Titan em que os cinco estavam.

Havia se passado apenas 1 hora e 45 minutos desde o momento em que haviam se submergido no oceano.

É importante destacar que a exploração deveria ser realizada em aproximadamente oito horas: duas para descer aproximadamente 3.810 mil metros, quatro para fazer o percurso em torno do barco e duas para regressar à superfície), com uma reserva de oxigênio de cerca de 96 horas.

Ocean Gate El submarino Titan antes de sumergirse durante pruebas

No mesmo dia da confirmação da morte, as autoridades alertaram o encontro de restos do Titan cerca de 487,68 metros da proa do Titanic, o que levou à conclusão de que uma falha no submarino teria provocado uma “implosão catastrófica” que matou instantaneamente os passageiros a bordo.

Com o passar dos dias, surgiram histórias dos tripulantes, entre seus feitos e motivações para realizar uma exploração tão perigosa, assim como os depoimentos de suas famílias.

Internautas criticaram mulher que perdeu marido e filho no acidente

Há alguns dias foi divulgado o testemunho de Azmeh Dawood, irmã mais velha do empresário paquistanês Shahzada Dawood, uma das vítimas fatais.

De acordo com o que disse ao NBC News, seu sobrinho Suleman, que viajava com ele, “estava aterrorizado” com o viagem para explorar os restos do Titanic, mas havia aceitado realizar a exploração para agradar ao seu pai.

Shahzada Dawood foi um empresário, investidor e filantropo paquistanês e britânico. Sua família empreendeu inúmeras iniciativas de bem-estar social, entre elas um hospital especializado em transplantes localizado em Karachi chamado "SIUT".

Agora, uma entrevista com Christine Dawood, esposa de Shahzada, foi ao ar para a BBC, onde ela disse que tanto ele quanto seu filho estavam “muito emocionados” em descer ao fundo do oceano para ver os restos do navio afundado.

A Sra. Dawood falou sobre como foram os dias em que ela não sabia nada sobre eles.

“Acredito que perdi a esperança quando passamos a marca das 96 horas. Foi então que enviei uma mensagem para a minha família em terra e disse: ‘Estou me preparando para o pior’. Mas minha filha não perdeu a esperança até que a Guarda Costeira ligou e disse que havia encontrado os destroços.” — "Ella es una chica muy inteligente" "Ela é uma garota muito inteligente"

Em um momento, a mulher revelou que seu filho era um grande entusiasta do cubo de Rubik, então ela levou um a bordo com o objetivo de quebrar um recorde mundial ao completá-lo debaixo d'água.

Shahzada Dawood

Christine disse que, ao lembrar os últimos momentos que teve com a família, todos se abraçaram e brincaram porque Shahzada estava muito emocionada para descer. "Era como uma criança pequena. Fiquei feliz por eles, pois o casal pai-filho queria fazer isso há muito, muito tempo", disse ela.

Nas redes sociais, os internautas questionaram a atitude da Senhora Dawood pois ela parece "muito tranquila", além de que sua versão é completamente diferente da que a tia forneceu dias antes.

Tragedia Titan Padre e hijo fallecieron en la tragedia

“Passou tão pouco tempo e ela parece tão inteira... eu não conseguiria”; “Sem chorar?? Caramba, eu estaria sem poder falar”; “Ela parece muito fria, não sei”; “Ela olha muito tranquila, relaxada, como se eles não estivessem mortos”; “Espere... não há emoção na sua voz? Sem lágrimas ou nada? Tudo parece um pouco incompleto, ou é só eu que me sinto assim?”; “Isso não parece real nem sincero”, dizem os internautas.

Antes disso, outros internautas saíram em sua defesa, lembrando que "cada um lida com a dor" de maneiras diferentes e que provavelmente "ele está em choque".

Acredito que cada um assimila a dor de maneiras diferentes, também acredito que isso tem a ver com a sua cultura. Ela está tentando ser forte, mas há muita dor nela.

Sua firmeza e serenidade são próprias de pessoas com crescimento espiritual, a coluna vertebral do ser humano. Senhores, temos que pensar que ela ainda está em uma nuvem, sabe-se lá o que ela terá chorado todos esses dias e o que lhe resta por chorar.

