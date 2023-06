Deficiente auditivo morre após ser baleado e atropelado durante assalto, no ABC Paulista

José Luiz Barbosa, de 56 anos, que era deficiente auditivo, morreu após ser baleado e atropelado em assalto, em Diadema, no ABC Paulista (Reprodução/TV Globo)

A Polícia Civil investiga a morte de José Luiz Barbosa, de 56 anos, que foi baleado e atropelado durante um assalto em Diadema, no ABC Paulista, na noite de terça-feira (27). O homem, que era deficiente auditivo, teve a morte confirmada por socorristas no local. Nenhum suspeito pelo crime tinha sido preso até a manhã desta quarta-feira (28).

Câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos abordaram a vítima, por volta das 21h. José Luiz estava com seu veículo estacionado na Rua Javari e colocava alguns itens no banco traseiro. No entanto, antes de dar partida, um homem armado anunciou o assalto.

Parentes disseram à TV Globo que, por ser deficiente auditivo, José Luiz não deve ter entendido que se tratava de um assalto e, por isso, não se entregou prontamente e resistiu. Outra imagem mostrou quando a vítima foi baleada e caiu ao lado do carro. Logo depois, um dos criminosos assume a direção e atropela o homem.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que José Luiz foi encontrado caído na via pública com ferimento de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas constataram que a vítima estava sem vida.

Após buscas, o carro foi encontrado abandonado em uma rua próxima a do crime. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e as investigações continuam. A polícia busca identificar os bandidos.

LEIA TAMBÉM: