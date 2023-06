Caso considerado “Madeleine McCann da Austrália” tem reviravolta chocante

Um dos casos de desaparecimento mais importantes da Austrália teve uma reviravolta recentemente.

O desaparecimento de William Tyrell, uma criança de três anos que foi vista pela última vez há quase nove anos, foi comparado com caso Madeleine McCann. No entanto, o rumo das investigações irá mudar drasticamente.

De acordo com o portal RTL, os investigadores têm certeza de que a avó adotiva de William está ligada à morte da criança e ocultação de cadáver.

O menino desapareceu do jardim da sua avó adotiva em Kendall, na Austrália, em 12 de setembro de 2014, enquanto brincava de esconde-esconde com sua irmã. Ele estava vestindo um disfarce do Homem-Aranha.

Os investigadores agora afirmam que houve um acidente fatal na casa e o corpo do menino de três anos foi descartado por sua avó adotiva.

Em novembro, especialistas forenses desenterraram o jardim da casa de seus avós adotivos em busca de seus restos mortais. Eles também drenaram um riacho próximo e peneiraram o solo com enormes peneiras. Eles encontraram várias pistas, mas nada que deixasse claro o que aconteceu com o menino.

A polícia estima que a avó adotiva teria usado o carro da sua mãe para enterrar o corpo da criança em um local não revelado. O carro nunca foi encontrado e a mãe da avó adotiva faleceu.

Evidências foram encaminhadas ao Diretor do Ministério Público, que agora está decidindo se deve apresentar queixa. A avó adotiva da criança sempre alegou inocência.

