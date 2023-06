VÍDEO: Dono se irrita ao ter cachorro elogiado e mata brasileiro a tiros nos EUA; veja o que se sabe

Câmeras de segurança registraram o momento em que o brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, foi morto a tiros em Okland, na Califónia, nos Estados Unidos. As imagens mostram quando ele caminha por uma rua e brinca com um cachorro. O dono do animal não teria gostado da aproximação, discutiu com a vítima e em seguida a matou (veja abaixo).

O brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, foi morto a tiros após brincar com o cachorro de um homem na última quarta-feira, 21, na Califórnia, Estados Unidos. pic.twitter.com/BIUfB59jVq — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 27, 2023

O caso aconteceu no último dia 21. O brasileiro morava nos Estados Unidos há cinco anos e trabalhava como entregador de flores. Ele estaria concluindo um serviço, quando cruzou com o criminoso na rua.

Mãe da vítima, Isabel Martines em entrevista à emissora KTVU que o rapaz estava falando no celular com um amigo do Brasil enquanto realizava a entrega. O amigo ouviu Matheus dizer “bom cachorro” e então uma movimentação em seguida, quando ele foi baleado.

Nas imagens, é possível ver Matheus jogando as flores em cima do agressor, que, em seguida, saca uma arma e atira contra o brasileiro. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os pais do brasileiro viajaram para os Estados Unidos para acompanhar a investigação e fazer o traslado do corpo. Eles disseram que o filho pretendia voltar para o Brasil daqui a dois meses.

Já a polícia norte-americana informou que está analisando o vídeo para identificar o autor, mas até esta terça-feira (27) ninguém tinha sido preso.

