Suspeito de tentar matar atleta prestes a urinar na rua em Copacabana é preso

Cláudio José dos Santos foi preso, nesta terça-feira (27), pela polícia da 12ª DP de Copacabana, suspeito de tentar matar um jogador de vôlei que estava prestes a urinar na rua. Conhecido por Tailandês ou Lutador, o autor do disparo foi identificado com outros participantes do crime. As informações são do portal EXTRA.

Além de Cláudio José, outros suspeitos também foram apontados como participantes do crime. Luciano da Motta Branco, conhecido como Branquinho, e Johnny Vieira Mutti, o Jota, estão foragidos da polícia.

Câmeras de segurança registraram o momento do disparo, no qual revela a vítima ferida com o tiro. O atleta se direcionava à Praia de Copacabana, a fim de se alocar próxima a uma portaria de um edifício para, então, urinar no local.

Na sequência, os três suspeitos se aproximaram da vítima e deram início a sequência de ações. Após uma discussão entre os participantes, o atleta acaba levando chutes enquanto recebe ameaças com uma arma. O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro deste ano.

Leia mais:

Decreto de prisão

Em um dos registros, o rapaz é flagrado correndo e sendo perseguido pelos três suspeitos. Ao ser alcançado, novas agressões se iniciam e a vítima tem sua camiseta rasgada. Na tentativa de reagir, o suspeito realiza o disparo no jogador e então o trio foge andando, deixando o local. Embora tenha sido ferida, a vítima conseguiu fugir.

Após as análises dos registros nas câmeras de segurança, os envolvidos no crime foram identificados e indiciados por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte e disparo de arma de fogo. Embora a Justiça tenha decretado a prisão do trio, dois ainda seguem foragidos.

Este não seria o primeiro crime cometido pelo trio, de acordo com a 12ª DP. Os suspeitos contam com anotações criminais, envolvendo até mesmo homicídio. Cláudio José foi responsável pela morte de uma mulher em situação de rua em 2017. O acusado ficou preso por quatro anos e seguia em liberdade condicional.