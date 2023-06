Idosa cai em escada de ônibus após freada brusca e tem cabeça ‘detonada’ pela porta do coletivo

Um acidente em um ônibus provocado por uma freada brusca acabou matando uma idosa de 64 anos na manhã desta segunda-feira em Juiz de Fora, Minas Gerais, de acordo com notícia do jornal Correio Brasiliense.

Tudo começou com uma simples freada repentina do ônibus da Linha 741 – Valadares para evitar a colisão com o carro da frente e a sequência de eventos parecia de um filme de terror.

A idosa, cujo nome não foi divulgado, perdeu o equilíbrio e foi projetada para frente, caindo na região das escadas. Ela não estava em pé, e sim sentada na frente do banco do cobrador, mas mesmo assim saiu ‘voando’ do banco em direção à porta da frente.

Somente a queda já seria suficiente para causar sérios ferimentos na senhora, mas repentinamente a porta do coletivo fechou sozinha, acertando exatamente a região da cabeça da idosa.

O motorista rapidamente chamou a equipe de emergência do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando chegou a passageira já estava morta. Segundo os paramédicos, ela morreu instantaneamente com a pancada na cabeça.

LEIA TAMBÉM: Ex-professora diz que donos deixavam crianças sem comer e trancadas em escola: “São perversos”

Na delegacia, o motorista alegou que foi fechado no trânsito e não teve outra opção a não ser frear bruscamente o coletivo.

A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu uma nota lamentando a morte da passageira e esclarecendo os detalhes do incidente.

LEIA TAMBÉM: Frente Fria: veja as regiões que devem encarar temperaturas mais baixas nos próximos dias

Responsável pelo transporte urbano na cidade de Juiz de Fora, o Consórcio Via JF também emitiu nota de pesar aos familiares pelo acidente e afirmou que abrirá uma sindicância interna para apurar as causas do acidente.