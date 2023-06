Frente Fria: veja as regiões que devem encarar temperaturas mais baixas nos próximos dias

Embora o sol tenha dado o ar da graça e as temperaturas tenham voltado a subir, os últimos dias de junho prometem dias e noites mais geladas em algumas regiões do país, graças a uma frente fria que avança pela costa do Sul e do Sudeste do Brasil.

Segundo a Climatempo, o mês de junho vai acabar com temperaturas bem frias no Rio Grande do Sul entre quarta e sexta-feira, com possibilidade de geadas nas cidades que fazem fronteia com o Uruguai.

Mas não é só o sul do país que deve sofrer com essa frente fria. A partir de quinta-feira, os termômetros já começam a acusar a queda em Santa Catarina e também no Paraná.

A região sudeste também não deve ser poupada, embora não deva ser tão castigada. Toda a região sul e leste de São Paulo (litoral), de Minas Gerais e Rio de Janeiro deve enfrentar dias mais frios até o próximo sábado, embora nada comparado com o frio intenso enfrentado no mês de maio. Nesses dias, na Capital de SP, as temperaturas devem variar entre a mínima de 14ºC e a máxima de 21ºC.

Nas duas primeiras semanas de julho as massas de ar polar começam a chegar no sul do país, mas devem ficar restritas aos estados do sul do país, o que significa que neste inverno, pelo menos até 10 de julho não haverá grandes ondas de frio atingindo os estados do sudeste.

Segundo a meteorologia, as massas polares mais fortes, essas sim com impacto em toda a região sudeste (São Paulo, Minas e Rio de Janeiro) e com força para avançar ao interior do país só devem chegar na segunda quinzena de julho.