Ex de Daniel Alves volta a falar sobre acusação de estupro: “Acredito em sua inocência cem por cento”

Dinorah Santana, ex-esposa de Daniel Alves, voltou a falar sobre a acusação de estupro contra o brasileiro. Em entrevista ao canal espanhol Telecinco, ela disse que o ex-marido não fez mais contato com ela e com os filhos, que estão “sofrendo muito”, mas ressaltou que continua crendo na inocência dele.

A ex-mulher também comentou sobre a entrevista que o jogador deu ao jornal espanhol La Vanguardia, na qual ele reafirmou ser inocente e disse que “perdoa” a jovem que o acusa.

“Não sabia que havia dado uma entrevista, não sabia de nada. Não falo com Dani desde que o visitei com as crianças, por que ele não me liga e não posso ligá-lo. Estou preocupada, mas se não entra em contato comigo tenho que respeitá-lo. (...) Ninguém está vendo seus filhos sofrer como eu vejo. Sigo acreditando em sua inocência cem por cento”, disse Dinorah.

A entrevista concedida por Daniel Alves foi a primeira desde janeiro deste ano, quando ele foi preso acusado de estupro. Na ocasião, ele disse que resolveu falar para que as pessoas conheçam seu ponto de vista da história, que segundo ele é muito assustadora, de medo, de terror, mas que não tem nada a ver com o que aconteceu no banheiro da boate naquela noite. “Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos”, disse o ex-jogador.

O brasileiro ainda contou detalhes da noite do suposto estupro: “Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer”, afirmou.

Por fim, ele disse que perdoa a jovem. “Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela (a suposta vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida”, ressaltou ele.

Daniel Alves deu entrevista e disse que 'perdoa' a jovem que o acusa de estupro (Reprodução/Instagram)

Prisão

O brasileiro está preso em Barcelona desde janeiro deste ano. Há cerca de dez dias, a defesa tentou conseguir novamente que ele respondesse em liberdade, alegando ter um projeto de vida em Barcelona e filhos matriculados em escolas da cidade, mas a Justiça negou dizendo que o risco de fuga do ex-atleta para o Brasil, onde estaria livre da Justiça espanhola, é muito grande.

Seu julgamento está marcado para os meses de outubro e novembro e com base nas acusações e na nova Lei de Garantia da Liberdade Sexual na Espanha, ele pode pegar de 6 a 12 anos de prisão.

LEIA TAMBÉM: