Se você estiver com vontade de assistir a um desses filmes românticos tristes na Netflix e derramar lágrimas com seus romances em tempos difíceis, aqui estão três opções que vão apertar seu coração.

3 filmes dramáticos na Netflix que só quem já perdeu um amor entende

Irreplaceable You (2018)

Encabeçado por Gugu Mbatha-Raw e Michiel Huisman, o drama romântico segue a a espontânea Abbie e o tímido Sam, um casal recém-comprometido que tem sido inseparável desde a sua infância.

Suas vidas estavam seguindo tranquilamente até que Abbie foi diagnosticada com câncer terminal. Ela começa o tratamento e se junta a um grupo de apoio, mas não acredita que vai sobreviver.

Por isso, ideia um plano para conseguir um par para o namorado dela por trás de suas costas e que ele não fique sozinho quando ela partir, mas claro que a situação não estará livre de complicações para todos.

Depois do Universo (2022)

Com as atuações principais de Giulia Be e Henrique Zaga, o filme brasileiro conta a história de Nina, uma talentosa pianista com lúpus e insuficiência renal que espera por um doador de rim.

Enquanto espera por um transplante, ela se submete a diálise no hospital. Neste lugar, ela conhece Gabriel, um médico residente que a ajuda a ver o lado positivo e a impulsiona a realizar seus sonhos.

De forma gradual, o jovem médico e seu paciente começam uma bela história de amor com várias reviravoltas e um final totalmente inesperado que fará chorar até mesmo a pessoa mais dura.

Por Lugares Incríveis (2020)

O dramático longa-metragem, baseado em um romance de Jennifer Niven, conta a jornada de Violet e Finch, dois adolescentes que encontram o amor enquanto enfrentam seus próprios problemas pessoais.

Por um lado, ela é uma jovem popular que lida com a dor e a culpa após a morte de sua irmã em um acidente em que sobreviveu. Por outro lado, ele é um marginalizado na sua escola por seu comportamento.

No entanto, em segredo, Finch luta com uma doença mental não diagnosticada. Quando suas vidas se cruzam, seu amor se torna uma luz em suas vidas escuras, mas tudo gira de forma desgastante.